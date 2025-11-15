Menor de 8 años fue rescatado por la Policía Metropolitana de Bogotá en Suba

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató a un menor de 8 años en la localidad de Suba, en el norte de la ciudad. El menor, que se encontraba solo en el apartamento, se asomaba a la ventana desde el tercer piso del edificio, pidiendo comida y exponiendo su vida a un grave riesgo por la altura.

Al llegar al lugar, las unidades de Infancia y Adolescencia de la Policía encontraron condiciones de insalubridad e inseguridad que ponían en peligro la vida del menor.

El reporte de alerta se recibió a través de la línea 123, donde ciudadanos denunciaron que el menor se encontraba solo y en aparente abandono en el apartamento. El menor manifestó que se encontraba solo desde que salió del colegio y que no había comido. Las autoridades realizaron el rescate, ya que no se logró ubicar a algún adulto responsable del menor o familiar.

“La autoridad administrativa competente procederá a restablecer sus derechos y, asimismo, garantizar los mismos. Se invita a la comunidad en general al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes y a por ningún motivo dejarlos abandonados ni solos, especialmente en estas fiestas decembrinas que dan inicio”, señaló el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la MEBOG.



Gracias a la oportuna denuncia de los ciudadanos, el menor fue rescatado y puesto a disposición de las autoridades competentes para restablecer sus derechos. La Policía hace un llamado a los ciudadanos a proteger a los niños, niñas y adolescentes ante cualquier riesgo al que estén expuestos.