Menor en Bogotá fue a vender partes de bicicleta y terminó muerto: lo asesinaron a tiros

Un nuevo hecho violento se presentó en Bogotá,esta vez la víctima fue un menor. De acuerdo con las autoridades, el joven, de apenas 17 años, concretó una cita en el barrio Zona Franca de la localidad de Fontibón con el fin de venderle a un hombre partes de una bicicleta avaluadas en, por lo menos, $200.000. Sin embargo, todo fue un engañó y el supuesto cliente terminó quitándole la vida.

Fue con engaños que la víctima y un amigo que lo acompañaba en el momento de los hechos que se trasladaron hasta la zona y, de un momento a otro, fue atacado por los delincuentes que les robaron lo que llevaban, no sin antes darle un disparo a la altura de la axila que, ante la gravedad de la herida, terminó quitándole la vida.

Fue a través de redes sociales que la víctima concretó la cita para vender un sillín de una bicicleta, pedales y otros elementos. Como los delincuentes ya sabían lo que llevaba, lo abordaron y le dispararon sin mediar palabra.

Aunque la víctima fue traslada a un centro médico, murió por la gravedad de las heridas en el hospital de Fontibón.

“Estamos haciendo el seguimiento para recolectar videos y testimonios. Al menor lo hirieron con arma de fuego y fallece. Ya hay una persona capturada y puesta ante la autoridad competente”, indicó el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien resaltó que esta muerte no iba a quedar en la impunidad.

¿Cómo recuperar un celular robado en Bogotá? Siga estos pasos

En Bogotá la inseguridad hace que el robo a celulares, en diferentes modalidades, sea uno de los delitos más frecuentes. en varias ocasiones las víctimas no saben qué hacer ante esta situación. Conozca cómo debe proceder para reportar y recuperar un celular robado.

¿Cómo recuperar un celular robado en Bogotá?

Si le han robado el celular en Bogotá, siga estos pasos recomendados por la Policía Metropolitana para intentar recuperarlo.



Acuda al CAI Más Cercano: Visite el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano. Los teléfonos recuperados suelen estar allí por un tiempo limitado. Presente la Factura o Documentación Legal: Es crucial que lleve la factura del celular o cualquier documento que certifique que lo adquirió de manera legal. Registre su IMEI: Siempre que compre un celular, registra el número IMEI ante su operador. El IMEI es un número único de identificación de tu celular. En caso de pérdida o robo, este número es esencial para verificar con la Policía si tu teléfono ha sido recuperado. Consulte en Línea: Puede consultar en la página web de la Policía si su celular ha sido recuperado usando el número IMEI. Acceda a esta opción haciendo clicaquí.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de no comprar celulares en establecimientos no autorizados o de segunda mano, ya que estos dispositivos no cuentan con garantía y pueden estar involucrados en actividades ilícitas.

Siguiendo estos pasos, aumenta las posibilidades de recuperar su dispositivo y contribuye a la lucha contra el mercado negro de celulares robados.