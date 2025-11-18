Millonario robo a estación de gasolina en Bogotá; se llevaron hasta la ropa de trabajador

Un robo conmocionó a la comunidad del norte de Bogotá, más específicamente en la estación de gasolina Terpel Motomart, ubicada en la Autopista Norte, en horas de la madrugada de este martes 18 de noviembre. Los asaltantes se llevaron un millonario botín, y en su afán por perpetrar el golpe, sustrajeron la ropa de uno de sus trabajadores.

Según lo que señalaron las autoridades, el hurto tuvo escalas millonarias, pues además de la estación de gasolina, también afectaron uno de los locales de Al Toque que prestan su servicio en estas instalaciones.

Según lo reportado inicialmente, el hecho tuvo lugar en la estación que se encuentra justo antes de llegar al peaje de Los Andes, en el sentido sur-norte, sobre las 3:30 de la mañana. A esa hora, los ladrones llegaron en tres camionetas, amordazaron al guarda de seguridad, le robaron el traje, se lo pusieron y cerraron la estación.

Luego de ello, sacaron equipos de soldadura para destruir la caja fuerte y apoderarse del dinero que allí se encontraba, el cual es el resultado del producido diario. De acuerdo con lo revelado por el 'Ojo de la Noche' en Noticias Caracol, el botín sustraído de la caja fuerte habría sido entre $30.000.000 y $40.000.000 de pesos.

Pero el hurto no terminó solo allí. Además de asestar el golpe principal, encerraron a los testigos en un baño. Posteriormente, atacaron el local de Al Toque, el cual se encuentra justo al lado, para sustraer la plata de la caja de recaudo y no se fueron sin llevarse varias botellas de licor.

Tras el "robo de película", los ladrones organizaron su huida: unos huyeron por la Autopista Norte, mientras que otros tomaron la carrera Séptima y otros escaparon de la ciudad tomando el peaje Los Andes. Ante la espeluznante escena, las autoridades investigan lo ocurrido en la estación de servicio Terpel Motomart, para esclarecer el suceso y dar con el paradero de los criminales.