Moto cayó en un hueco en plena avenida Boyacá, en Bogotá: por poco termina en tragedia

Un nuevo caso de infraestructura vial en mal estado ha generado preocupación en Bogotá, luego de que una motociclista cayera en un enorme hueco en plena avenida Boyacá, a la altura de la calle 26, sentido sur-norte. El hecho, ocurrido en la noche del pasado 26 de julio, fue registrado en video y difundido por el creador de contenido Santiago López, a través de su cuenta de Instagram.

“Esto pasó en la Boyacá, sentido sur - norte pasando la calle 26”, se escucha al inicio de la grabación, mientras la cámara enfoca la moto atrapada con su llanta delantera completamente sumida en el hueco. "Frenela para que no gire la llanta (...) La llanta está totalmente atrapada", se oye decir a una de las personas que auxiliaba a la motociclista.

En las imágenes también se observa cómo varios motociclistas que transitaban por la zona se detienen para ayudar. Tras varios intentos fallidos por liberar la moto, decidieron desinflar la llanta para facilitar su extracción.

La descripción del video compartido en redes sociales señala: “Esto pasó en la noche del 26 de julio en plena avenida Boyacá en el sentido Sur-Norte pasando la 26 ⚠️ esta moto que transitaba por carril central quedó atrapada en un hueco profundo que se abrió en plena vía principal”.

Afortunadamente, la motociclista no sufrió heridas graves y logró recuperar su vehículo gracias a la colaboración de los demás conductores.

El video rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su indignación por el estado de las vías y cuestionaron a la administración distrital de Carlos Fernando Galán. “Mientras tanto siguen poniendo reductores de velocidad que cuestan millones”, comentó un usuario. Otro señaló con sarcasmo: “Un buen abogado y hasta moto nueva consigue”.