Motociclista murió en grave accidente con tractomula en la avenida Boyacá, Bogotá

El hecho generó fuerte congestión vehicular sobre varios tramos de la avenida Boyacá durante la tarde.

grave accidente en la avenida Boyacá, Bogotá
grave accidente en la avenida Boyacá, Bogotá
Foto: @BogotaTransito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 03:36 p. m.

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 23 de agosto en la avenida Boyacá con calle 24B, en sentido norte–sur, en Bogotá. Según el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro dejó como saldo una persona fallecida, quien sería el conductor de una motocicleta involucrada en el choque con una tractomula.

La magnitud del accidente obligó a la Secretaría de Movilidad a implementar desvíos y recomendar rutas alternas para los conductores que se desplazaban por la zona. Entre ellas, la calle 26 hacia el occidente y la avenida Ciudad de Cali hacia el sur.

El hecho generó fuerte congestión vehicular sobre varios tramos de la avenida Boyacá durante la tarde, mientras los equipos de emergencia atendían la situación y adelantaban las labores de levantamiento del cuerpo.

De manera paralela, también se reportó otro siniestro en la localidad de Suba, en la avenida Suba con carrera 83, sentido oriente–occidente, donde un taxi y un automóvil particular resultaron involucrados.

