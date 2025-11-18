Niño se hace viral por cómo juega al fútbol: su compañera es una oveja

Las redes sociales siguen sorprendiendo con cada video, comentario o publicación que despierta curiosidad por los sucesos inesperados que se encuentran en internet. Una muestra de ello apareció en un rincón de Colombia y llevó a que miles de usuarios reaccionaran con humor y ternura.

En la vereda de San Juan de Sumapaz, en Bogotá, una pequeña grabación de pocos segundos capturó la atención de miles de internautas y se convirtió en un viral bajo la etiqueta “Fútbol y Amistad”. El protagonista es un niño vestido con un saco rojo, quien convirtió el patio escolar en el escenario de un partido tan improbable como encantador. Su rival y compañero de juego no es otro niño, sino una oveja.

El animal, lejos de la pasividad que suele caracterizarlo, sigue al pequeño con una entrega que ha desatado una ola de comentarios. El niño patea el balón, la oveja corre detrás y la escena se transforma en un momento inesperado que conectó con quienes valoran la sencillez de la vida rural.

Para muchos, la escena es un recordatorio de la pureza del vínculo entre un niño y un animal, un reflejo de libertad e imaginación. En redes, las reacciones no tardaron en aparecer. “Esa oveja tiene más garra que varios equipos profesionales”, bromeó un usuario. Otros, en tono humorístico, aseguraron que el animal “supera a más de un futbolista de renombre”.



🟥El tierno video de un niño jugando fútbol con su oveja se toma las redes sociales. El adorable momento fue captado en la escuela de San Juan de #Sumapaz, en #Bogotá pic.twitter.com/bA4GkxXjzT — cartagoaldia (@cartagoaldia) November 17, 2025

Niño y oveja jugando fútbol: el video que conmueve en redes

Detrás de la espontaneidad del momento, la grabación ofrece una ventana a la vida rural de Sumapaz, donde el fútbol se juega en canchas naturales, en medio del paisaje del páramo y sin tribunas ni reflectores. Solo el niño, su balón y una oveja que actúa como compañera fiel.

En esta vereda, la sencillez se convierte en el escenario perfecto para que un gesto cotidiano se transforme en una metáfora de resiliencia y esperanza. La conexión entre el pequeño y el animal reflejó la capacidad de encontrar diversión en lo más simple, lejos del ruido urbano.

El video generó miles de reacciones cargadas de empatía y afecto. Para muchos, fue una bocanada de frescura en redes, recordando que la infancia y el campo todavía guardan historias capaces de unir al país entero con un solo toque de balón.