“No hay delito”: defensa de Paola Andrea Navia insiste en que arma usada era de fogueo

La polémica por el caso de Paola Andrea Navia, la mujer que fue grabada disparando al aire desde el balcón de su apartamento en un conjunto residencial en el norte de Bogotá, sigue generando debate jurídico y mediático. Mientras las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido, la defensa de Navia sostiene que no se cometió ningún delito, ya que el arma utilizada era de fogueo.

El hecho ocurrió el domingo 13 de julio y causó indignación entre los vecinos del conjunto, quienes anunciaron acciones legales. Incluso el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó con firmeza, advirtiendo sobre los riesgos de estos actos y exigiendo celeridad en las investigaciones. “El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos”, dijo.

Navia, a través de un comunicado, ofreció disculpas a la comunidad, aclarando que el arma no era de fuego, sino de fogueo. “Entiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta. Aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, explicó.

En entrevista con Noticias Caracol, el abogado defensor de Navia, Iván Lombana, aseguró que la conducta no es constitutiva de delito y pidió que se revise el caso con objetividad jurídica. “Es entendible la indignación que se generó, pero hay que llevar el hecho a sus justas proporciones. La conducta es atípica desde el punto de vista penal, porque los delitos que se han mencionado requieren que el arma sea de fuego, y en este caso no lo era”, afirmó.

Según el penalista Ricardo Burgos, también en diálogo con Noticias Caracol, si se comprueba que el arma es de fogueo, no habría delito alguno. “Accionar un arma de fogueo en Colombia no es un delito. No se ha analizado ese punto en profundidad, pero legalmente la conducta sería impune”, explicó.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que peritos realizarán los estudios correspondientes para establecer con precisión el tipo de arma. “Un arma de fogueo no tiene ningún peligro, pero un arma traumática o de fuego sí. El sonido en el video nos genera dudas, por eso será la investigación la que determine la gravedad del caso”, aseguró.

Mientras tanto, la defensa de Navia prepara la entrega voluntaria del arma a las autoridades para que sea examinada y comparada con las imágenes del video. La Fiscalía deberá establecer si el caso se archiva por atipicidad, tal como lo solicita la defensa. Navia, por su parte, enfrenta no solo el escrutinio público, sino también un proceso de duelo por la reciente muerte de su padre, con quien vivía.