“Nos despertó el impacto”: la versión del dueño del carro en el accidente de la Av. Mutis, Bogotá

El accidente cobró la vida de Viviana Suárez y su pareja, quienes se movilizaban en una motocicleta.

Pareja involucrada en fatal accidente de la Av. Mutis de Bogotá se pronuncia
Revelaron la identidad del conductor del vehículo.
Foto: Redes sociales
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

Continúa la investigación por el grave accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, que dejó dos motociclistas muertos. En diálogo con Noticias Caracol, Edwin Delgado, uno de los ocupantes del carro blanco implicado, aseguró que no era él quien conducía el vehículo al momento del siniestro.

Según su versión, había contratado los servicios de un conductor elegido, pues tanto él como su pareja, Camila Bermúdez, estaban bajo los efectos del alcohol. “Nos quedamos dormidos y nos despertó el impacto del accidente”, dijo Delgado, quien también afirmó que no huyeron del lugar, aunque fueron señalados por los testigos como los responsables del choque.

El hombre relató que el conductor los recogió hacia las 5:54 de la mañana en el barrio El Muelle, en Engativá, con destino a su vivienda. “Camila iba en la parte delantera y yo me senté atrás, eso se ve en el video”, añadió.

Nuevo video muestra al conductor que provocó fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá
Cámaras de seguridad captaron los segundos previos al accidente.
Foto: Redes sociales

Por ahora, el conductor del vehículo permanece prófugo, mientras que la Fiscalía y la Policía de Tránsito adelantan las pesquisas para esclarecer su identidad y establecer su responsabilidad en el hecho.

El accidente cobró la vida de Viviana Suárez y su pareja, quienes se movilizaban en una motocicleta. Los familiares de las víctimas piden que el proceso avance con rapidez y que se haga justicia por este caso que ha generado gran indignación en Bogotá.

