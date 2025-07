Ojo donde se ubica en TransMilenio o podría perder su zapato: video es viral

En redes sociales se viralizó un curioso video de una situación poco usual en un bus de TransMilenio y que tiene como protagonista a una zapato. Estas imágenes también deja una reflexión a los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá al momento de ubicarse dentro de un articulado.

De acuerdo con lo que se puede ver en el video publicado en TikTok por la usuaria @Klaus1602, a una joven se le quedó atrapado uno de los zapatos que llevaba puestos en la parte inferior de la puerta de un bus.

Usuarios de TransMilenio, así como el propio conductor y un miembro de seguridad de la estación, se acercaron al lugar para intentar ayudar a la joven a recuperar su zapatilla, mientras ella observaba y permanecía con su pie izquierdo con solo una media de color negro.

A joven se le trabó la zapatilla en puerta de TransMilenio Foto: captura de video @klaus1602

El hombre de seguridad se agachó, movió la puerta, agarró la zapatilla, la jaló, pero poco era lo que podía hacer para intentar sacarla de allí; la parte del talón estaba atascada y no podía salir.

Por su puesto este video se viralizó en esta red social, ya que varias personas se identificaron con la situación y manifestaron haber vivido algo similar, mientras otros realizaron comentarios jocosos por la "mala suerte" de la muchacha.

"Jefe no puedo llegar se me quedo el zapato en TrasMilenio jajajaja", "uy no, a mí me pasa eso y dejo ese zapato ahí y me voy jajajajajajaja", "Me pasó una vez, casi no sale. menos mal eran los de la dotación de la empresa porque se le daño la suela. nadie me ayudó me tocó a mi sacarlo", entre otros comentario.

Cuidado donde se ubica en el bus

Como se puede ver en el video, así como lo dicen los avisos de buses de TransMilenio, se pide a los usuarios no ubicarse en las zonas amarillas porque pueden obstaculizar el ingreso y salida de pasajeros o representar algún riesgo. En este caso, la joven terminó con un zapato atorado en la puerta al estar tan cerca de la misma.

Sin embargo, no es un secreto que en la mayoría de ocasiones los buses van tan llenos que no queda otra opción que ubicarse en esa zona o podría llegar tarde a su destino.

Lo cierto es que se debe tener cuidado en donde se ubica en el bus para evitar este tipo de situaciones.