Padre de familia fue asesinado frente a su pareja en Bogotá: querían robarle la bicicleta

Bogotá volvió a despertar con un hecho de inseguridad que ha generado indignación y temor entre la ciudadanía. Un padre de familia de 33 años, identificado como Alejandro Ladino, fue asesinado el pasado jueves durante un intento de robo en el nuevo ciclopuente de la calle 80, una obra que lleva menos de tres meses en funcionamiento.

De acuerdo con Noticias Caracol, el ataque ocurrió en horas de la noche, cuando Ladino se desplazaba junto a su pareja por el puente peatonal ubicado en la intersección de la avenida Boyacá con calle 80. Testigos relataron que varios hombres armados los interceptaron desde ambos extremos de la estructura.

En cuestión de segundos, el robo terminó en tragedia. El joven recibió dos heridas con arma blanca, una en el pecho y otra en la espalda, que le causaron la muerte de manera inmediata.



Familia de Alejandro pide justicia: ¿qué pasa con la seguridad en Bogotá?

Los familiares de Alejandro Ladino, aún en medio del dolor, exigen justicia y que el crimen no quede en la impunidad. “No es justo que una persona pierda la vida por una bicicleta o por un celular”, expresó una de sus primas, quien además señaló que los delincuentes escaparon sin que nadie los detuviera.

Habitantes del sector también reclaman medidas urgentes. Aunque el puente es moderno y funcional, denuncian que carece de presencia policial y de una adecuada iluminación, lo que lo convierte en un punto de alto riesgo, sobre todo en las noches.



“Mi hijo fue atracado hace un mes, apenas inauguraron el puente”, contó una residente de la zona, quien además advirtió que personas en condición de calle han ocupado los espacios bajo la estructura y que varias lámparas fueron vandalizadas.

Ciclopuente en la Av. Boyacá Foto: X; @OrlandoMolanoP

La inseguridad sigue golpeando a los ciclistas en Bogotá

Según datos de la Policía, los robos de bicicletas han disminuido un 19 % respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes: en promedio, se hurtan 17 bicicletas al día en la capital. En lo corrido de 2025 se han denunciado 5.145 casos, de los cuales solo 1.325 bicicletas han sido recuperadas.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables del homicidio de Ladino, los vecinos del sector piden la instalación de un CAI permanente y patrullajes constantes que garanticen seguridad a quienes utilizan el nuevo ciclopuente de la calle 80.