En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Peatones y motociclista con casco en mano se enfrentan a golpes tras reclamo por ir en contravía

Peatones y motociclista con casco en mano se enfrentan a golpes tras reclamo por ir en contravía

Con cascos en mano, motociclistas agredieron a dos peatones tras recibir un reclamo por conducir en contravía, sobre una vía de la localidad de Fontibón, el pasado sábado 8 de noviembre en horas de la noche.

Peatones y motociclista con casco en mano se enfrentan a golpes tras reclamo por ir en contravía
Peatones y motociclista con casco en mano se enfrentan a golpes tras reclamo por ir en contravía
Foto: redes sociales
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad