Peatones y motociclista con casco en mano se enfrentan a golpes tras reclamo por ir en contravía

Un nuevo hecho de intolerancia quedó registrado en video en el barrio La Felicidad, de la localidad de Fontibón, el pasado sábado 8 de noviembre en horas de la noche. La discusión habría comenzado porque unos peatones le hicieron un reclamo a un motociclista por presuntamente ir en sentido contrario de la vía, lo que pudo generar un accidente.

Sin embargo, tras el comentario, uno de los motociclistas, con casco en mano, agrede a un peatón a tal punto de derribarlo al piso, pero segundos después, en el video queda registrado cómo otra persona, con un casco de color gris, se une a la pelea hasta lograr derribar nuevamente al peatón para seguir agrediéndolo. Entre tanto, en la discusión hay una mujer involucrada, quien sería la acompañante del peatón agredido, pero que también recibió varios insultos por parte de los motociclistas al tratar de impedir la pelea.

Así las cosas, cuando los implicados ya estaban separados, el motociclista que llevaba el casco naranja en la mano nuevamente agrede al peatón, tirándole un puño a la cara, derribándolo al piso, y provocando que este huyera del sitio. Por esto mismo, las autoridades confirmaron que están detrás de los hombres que iban en la motocicleta, ya que, de comprobarse que transitaban en contravía, deberán ser acreedores a una multa de tránsito y a la inmovilización inmediata del vehículo.