"Petro habla en abstracto sobre sacar gente de Bogotá con militares": director UNGRD

La reciente declaración delpresidente Gustavo Petro sobre una posible evacuación de Bogotá debido a la sequía y el uso de militares para sacar a la población ha generado gran controversia. En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , Carlos Carrillo, dijo que las declaraciones del presidente sobre sacar gente de la ciudad con militares por la sequía que se avecina debe entenderse en modo abstracto.

Uno de los puntos que ha causado mayor inquietud es la aparente contradicción entre el discurso de Petro y los informes técnicos que niegan la necesidad de declarar el desastre. Carrillo explicó que el presidente a menudo aborda temas en "abstracto", pues se refiere más a situaciones potenciales más que a realidades inmediatas.

"La preocupación del señor presidente sobre la variabilidad climática es real. Este es el año más seco en la historia de Colombia", dijo.

Pese a ello, Carrillo trató de calmar los ánimos respecto a las declaraciones de Petro sobre la sequía en Bogotá y dijo que no se han encontrado indicios de que el embalse deChingaza , fuente principal de agua de la ciudad, llegue a cero en marzo de 2024, como había afirmado el presidente.

"No hay nada que permita concluir que Bogotá se quedará sin agua en marzo", enfatizó Carrillo, aunque admitió que el acueducto capitalino ha utilizado el concepto de "día cero", que no implica una falta total de agua, sino una alerta roja.

En este sentido, el director destacó que la UNGRD, junto con otras instituciones técnicas, realizaron recientemente una evaluación sobre la situación de la capital.

"La conclusión de esas entidades técnicas del Estado es no recomendar la declaratoria de desastre", afirmó. Sin embargo, reiteró que, pese a esta recomendación, la decisión final recae sobre el presidente.

El tema del agua en Bogotá no es nuevo, y aunque no hay una alerta inmediata que justifique la evacuación de la ciudad, Carrillo advirtió sobre la necesidad de tomar medidas preventivas.

"Aquí hay un problema que es real: Bogotá sí se está quedando sin agua, y necesitamos buscar medidas de fondo para solucionarlo", comentó.

En este sentido, el director de la UNGRD recalcó que la situación de los embalses es preocupante, dado que en los últimos años no han alcanzado los niveles esperados.

Una de las soluciones planteadas por el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, del cual Carrillo forma parte, es priorizar estudios sobre acuíferos en la región.

"Tenemos que garantizar los estudios de agua subterránea. Aquí hay unos acuíferos gigantescos en Bogotá, pero debemos estudiarlos a fondo", declaró Carrillo.

A pesar de las preocupaciones climáticas, el director de la UNGRD insistió en la necesidad de evitar alarmismos. "Aquí no se trata de hacer interpretaciones del discurso del presidente, sino de basarnos en realidades fácticas", indicó Carrillo.

Finalmente, Carrillo resaltó las conclusiones del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, que sesionó recientemente para analizar la situación de Bogotá y la sequía en todo el país.

"Recomendamos no declarar en este momento el desastre nacional, pero eso no significa que no debamos hacer nada", explicó.

Además, señaló que se ha recomendado incluir acciones de recuperación en el Plan de Acción Específico (PAE), el cual busca garantizar recursos para afrontar la sequía de manera conjunta entre el gobierno local, departamental y nacional.