Pintan mensajes alusivos a las Farc en paredes de la Facultad de Derecho de la Nacional

En la mañana de este viernes, 26 de septiembre, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional denunciaron que en algunos baños y salones del edificio de derecho de la universidad amanecieron pintados varios mensajes alusivos a las Farc. Mensajes como “FARC EP, Bloque Jorge Briceño, Gentil Duarte Farc - Bloque Oriental, una frase que dice “por la nueva Colombia y una más que dice "ahí tiene su 'hpta' pared pintada”.

De acuerdo con la denuncia, que también la hacen llegar del cuerpo de seguridad de la universidad, esto se produce después de una manifestación interna en el campus que estaba programada para la tarde del jueves 25. Ante esto, el representante de los profesores ante la universidad, Diego Torres, afirmó que ese tipo de mensajes generan miedo en el campus.

Pintan mensajes alusivos a las Farc en la Universidad Nacional // Foto: suministrada

“La situación en la @UNALOficial sede @BogotaUNAL es cada vez más crítica. Es necesario un pronunciamiento firme de las autoridades universitarias en cabeza del rector Leopoldo Múnera. Hay miedo en la comunidad académica y su silencio da pie a malas interpretaciones. Estamos cansados de vivir con miedo. La academia ha sido instrumentalizada y estamos cansados de las justificaciones injustificables de la administración.

Por estas mismas fotos, Blu Radio se contactó con la universidad, quienes en una respuesta corta afirmaron que al momento no hay ningún pronunciamiento sobre lo sucedido. Así mismo, cabe recordar que al inicio de esta semana, el cuerpo de seguridad denunció falta de garantías para ejercer control dentro y al ingreso del campus, esto después de que, personas ajenas a la universidad, quemaran dos motos pertenecientes al equipo de seguridad.

