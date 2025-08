Presidente de ETB por comentario machista: "Mi esposa fue la primera en jalarme las orejas"

Diego Molano, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), está en el ojo del huracán por cuenta de un comentario machista ante el Concejo de Bogotá, en la que comparó a la ETB con una "madre soltera que cambia de padrastro cada cuatro años". En diálogo con Mañanas Blu se refirió a la controversia y pidió disculpas de nuevo.

"Bueno, lo primero es que es mis disculpas a todas las mujeres, a las madres solteras, por este símil errado machista que que yo utilicé," declaró Molano al inicio de la entrevista. En sus palabras, la disculpa no se limita únicamente a las madres solteras, sino que se extiende a "todas las madres del mundo," reconociendo la amplitud del impacto de su comentario. Molano aseguró que se disculpó "inmediatamente" en el Concejo y que ha continuado haciéndolo con "todas las mujeres".

Al ser consultado sobre quién fue la primera persona en reprenderlo por sus palabras, Molano no dudó en señalar: "No, pues la primera fue mi esposa". Contó que le dijo que era "un comentario machista que que no no era apropiado y obviamente pues yo tuve que pedir las disculpas".

La frase exacta que generó el revuelo, pronunciada en el concejo de Bogotá, fue: "La ETB es como una madre soltera. Cada 4 años se levanta un novio diferente y los hijos dicen, 'Llegó el nuevo padrastro.' Y cada 4 años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes".

La intención detrás de la analogía fallida

El presidente de ETB explicó el contexto y la intención que subyacían a su desafortunada analogía. Afirmó que lo que intentaba expresar era la falta de continuidad en la gobernanza y las políticas de la compañía a lo largo de su historia. "Uno de los problemas que tiene la compañía en la historia es que cada 4 días una gobernanza diferente que quiere llevar la compañía para sitios diferentes," detalló Molano.

Molano describió cómo esta inconsistencia en la dirección estratégica ha afectado a la ETB, con diferentes administraciones proponiendo caminos divergentes: "Unos quieren privatizarla, otros quieren cambiar el modelo de negocio, otros quieren meterse en los negocios rurales, unos en la fibra óptica y y no hay continuidad en la política". Esta falta de coherencia y visión a largo plazo, según Molano, es lo que "ha llevado a que a que la ETB pues que haya llegado la crisis en la que está como como la encontré en enero, una compañía en crisis justamente en parte por estas que cada 4 años va en en direcciones diferentes".

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: