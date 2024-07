Presunto asesino de patrullero Loaiza se estaba durmiendo durante imputación de cargos

Durante la audiencia de imputación de cargos, uno de los presuntos asesinos del patrullero Heiner Loaiza, identificado como Irben Adrián Romero Piñago, fue regañado por el juez por quedarse dormido mientras se le leían los cargos en su contra. Romero fue capturado junto con Octavio Obrehayan Rodríguez Esquivel.

El patrullero Loaiza perdió la vida durante un intento de robo cerca al Portal Sur de TransMilenio en Bogotá, el pasado 6 de julio. El uniformado, oriundo de Ibagué, persiguió a los criminales hasta que se vio involucrado en un intercambio de disparos que le costó la vida.

A los dos capturados, ambos de nacionalidad venezolana, se les imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas agravado y violencia contra servidor público.

Juez regaña a presunto asesino de patrullero Heiner Loaiza

Durante dicho proceso, el juez regañó a Romero, pues se estaba quedando dormido. “Señor Irben, por favor despiértese. No se duerma, por favor, porque usted va a escuchar la imputación”, le dijo el juez.

Los familiares del patrullero, sumidos en el dolor, esperan la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal para darle el último adiós y han clamado por justicia. La madre de Heiner, Liliana Colo, expresó entre lágrimas su desesperación ante la pérdida: "Que esto no se quede impune, yo quiero justicia, que se haga justicia, por favor, me quitaron a mi hijo que tanto me quería".

Hace seis meses, Loaiza había sido trasladado de Solita, Caquetá, al CAI Keiper, adscrito a la estación de Policía de Ciudad Bolívar. Había pedido su traslado a Bogotá para estar más cerca de su esposa y sus padres.

Estos asesinos me lo quitaron, y él era el que más nos ayudaba, estaba pendiente de su mamá y de mí Expresó Aquilino Loaiza, padre del patrullero.

Durante este lamentable hecho escaparon otros dos delincuentes, por lo que Policía ofrece una recompensa de $20 millones para quien ayude a encontrarlos.