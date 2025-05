Prorrogan suspensión contra policía que dio bolillazo a joven en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de la patrullera de la Policía Nacional Erika Judith Pérez Romero por presunto abuso de autoridad contra un ciudadano.

Según la investigación, Pérez Romero habría golpeado indiscriminadamente con su bastón tonfa a Juan Sebastián Nova durante un procedimiento de registro en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, en octubre de 2024.

El ente de control busca determinar si la uniformada se extralimitó en sus funciones y vulneró los derechos del joven, así como los principios de proporcionalidad y legalidad.

Bolillazo de patrullera a joven en Bogotá Captura de pantalla - video

Paralelamente, la Fiscalía Penal Militar y Policial investiga a la patrullera por los mismos hechos, captados en un video difundido en redes sociales, en el que se ve a la policía golpeando al joven en el rostro cuando éste intentó grabar el procedimiento.

De hecho, gracias a este video, que se viralizó en diferentes plataformas, las autoridades conocieron el caso y se comenzaron las investigaciones pertinentes.

La defensa del joven argumenta que se estaba limitando a registrar el accionar policial cuando fue agredido. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento será la encargada de dictaminar las responsabilidades disciplinarias de la patrullera Pérez Romero.

Publicidad

"Mire hacia allá (lo golpea). A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. Las selfies vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque el documento de identificación", se escucha decir a la policía.

Gente nunca he pedido un favor a esta comunidad, pero necesito que me ayuden a denunciar esta oficial, me agredio feo esa hp 😔 pic.twitter.com/7cuF0cHbeo — Marwin (@Marwin_grc) January 1, 2025

¿Se puede grabar un procedimiento policial?

De acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Policía y Convivencia, los ciudadanos sí pueden grabar cualquier procedimiento que haga la Policía a través de elementos tecnológicos como celulares, cámaras de video, entre otros.

Publicidad

"Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta", dice el Artículo 21.