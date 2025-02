¿Qué carros pueden circular el Día sin carro en Bogotá?

Este jueves 6 de febrero de 2025, la ciudad de Bogotá llevará a cabo una nueva jornada del Día sin carro y sin moto , una iniciativa que busca reducir la contaminación y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie.

La restricción para los carros particulares y motocicletas comenzará a las 5:00 a. m. y finalizará a las 9:00 p. m. Durante este periodo, solo podrán circular ciertos vehículos exentos de la medida.

Vehículos exentos de la restricción

Podrán circular sin inconvenientes los siguientes tipos de vehículos:

Transporte público.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad o destinados para su transporte.

Vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos y policía).

Transporte escolar plenamente identificado.

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.

Vehículos de empresas de servicios públicos que realicen operativos.

Vehículos de transporte de valores.

Motocicletas de empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que presten el servicio de mensajería y/o domicilio, con plena identificación.

Vehículos destinados al control del tráfico y grúas al servicio de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Caravana presidencial.

Vehículos militares, de Policía Nacional, Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá, así como aquellos con esquemas de seguridad de la Policía Nacional.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados al control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Vehículos utilizados para el control de emisiones y vertimientos.

Vehículos que no podrán circular

Cabe destacar que los siguientes vehículos no estarán exentos de la restricción y no podrán circular durante la jornada:

Vehículos híbridos.

Taxis con placas terminadas en 3 y 4.

Carros particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Vehículos de academias de conducción.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario.

Esta jornada busca incentivar el uso de alternativas sostenibles de movilidad y mejorar la calidad del aire en la capital colombiana.