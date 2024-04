Racionamiento de agua en Bogotá: aún no se llega a la meta de ahorro diario

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió por medio de su cuenta de X al balance parcial que dejó el día 6 de racionamiento de agua en la capital por el bajo nivel de los embalses.

“Avanzamos, pero necesitamos consumir menos agua. Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas. Completamos 6 días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta”, comentó el alcalde Galán.

El martes, 16 de abril de 2024, el consumo fue de 15,72 metros cúbicos por segundo. La meta que ha fijado el distrito es llegar a 15. “Debemos bajar aún más nuestro consumo de agua”, señaló Galán.

En cuanto al nivel de los embalses del Sistema Chingaza, era de 15,28 %. La meta a finales de este mes de abril es llegar al 20 %.

Este miércoles, 17 de abril, el turno de restricción le corresponde a la zona 7, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas.

Asimismo, el mandatario local reiteró la necesidad de que los hogares capitalinos tengan mayor compromiso en medio de esta contingencia.

“Necesitamos seguir bajando el consumo. No se trata de guardar agua sino de consumir menos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, concluyó Galán.