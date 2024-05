Racionamiento de agua en Bogotá iría hasta octubre de este año, explica gerente de Acueducto

Este domingo y lunes festivo fueron “los dos mejores días” desde que se inició con las restricciones de agua en Bogotá, según describió la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño. De acuerdo con las cifras, en estos dos días se alcanzó 15.14 metros cúbicos por segundo y 14.86; esto, en parte, porque muchas personas salieron de la ciudad para celebrar el puente festivo del Día de la Madre.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la gerente explicó que, aunque hay mejoras en los niveles de los embalses, las medidas de racionamiento seguirán hasta octubre de este año, independientemente de si en cada mes se alcanza la meta fijada, como se ha venido evidenciado. Asimismo, dijo que, por ahora, el tiempo de cortes de agua (24 horas) por zonas no cambiará ni disminuirá.

“Una cosa era la meta de llenado de abril, pero dado que de abril a octubre es la etapa creciente, o sea, de llenado de los embalses, todos los meses la meta va a ser más alta porque necesitamos que cada mes vaya creciendo en vez de cayendo el nivel del sistema Chingaza. Ahora la meta en mayo es más alta, en junio va a ser más alta, en julio va a ser más alta; si las lluvias siguen o el nivel de afluentes del sistema sigue siendo el que viene y si, además, seguimos restringiendo la cantidad de agua que traemos el sistema Chingaza, pues vamos a poder pegarnos nuevamente a esa curva guía o incluso superarla”, indicó.



Avendaño aseveró que desde el principio se dio a entender que el racionamiento va hasta que se tengan “unos niveles de llenado de los embalses que permitan estar tranquilos en el 2025”. Por eso, recalcó que la meta de consumo de la ciudad sigue en 15 metros cúbicos por segundo.

“Ese es el nivel que nos permite balancear el sistema y garantizar que le quitamos esa presión a Chingaza y, la meta para el mes de mayo, que como les digo en junio, va a cambiar, es 24 (3 %) de llenado”, aclaró.

En este momento, ¿es impensable suspender el racionamiento?

“Hemos tratado de transmitir este mensaje desde el principio con el señor alcalde: aquí no es para superar una crisis de corto plazo, esto no ‘ya que empezó a llover, entonces ya volvamos a consumir los 17 metros cúbicos por segundo que consumíamos antes’. No, esto tiene que ser un cambio de nuestra relación con el agua en el largo plazo, porque cada vez con la crisis del cambio climático vamos a tener más eventos de estos de sequía, más fuertes y más cerca”, respondió.

