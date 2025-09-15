Rappitenderos protestan en Bogotá por incumplimiento de acuerdos laborales

Los rappitenderos, conductores y trabajadores de la aplicación de repartos Rappi convocaron una protesta desde el Carulla de la Calle 85, que pasó por toda la Carrera Séptima y llegó a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde están pidiendo mejores condiciones laborales, pues alegan que la empresa no les reconoce tarifas mínimas a pesar del acuerdo del año pasado.

Esta concertación, que se dio entre el Ministerio de Trabajo, Rappi y la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (UNIDAPP), establecía tarifas mínimas por pedido y distancia, la creación de la Defensoría del Repartidor y un piloto para revisar las causales de inhabilitación de los repartidores; acuerdos que, según los rappitenderos, no se están respetando ni cumpliendo.

En diálogo con BluRadio, Jhoniell Colina, líder del sindicato, explicó que parte de las peticiones que están haciendo es que dejen de bloquearlos en la plataforma, según él, sin justificación.

“Nosotros tuvimos un acuerdo con Rappi el año pasado con una tarifa base de $3.050. Rappi lo está incumpliendo, ya que se inventó una dinámica de asignación de pedidos doble por valor de $4.200 y pedidos triple por valor de $5.400, cuando la realidad debería ser que, si nos asignan dos pedidos, lo mínimo sería $6.100; tres pedidos, $9.150”, indicó.

Según información conocida por BluRadio, líderes del sindicato se encuentran reunidos con la viceministra encargada del Trabajo, Sandra Muñoz, quien escuchará las peticiones de los rappitenderos.