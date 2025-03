Regresa The Offspring a Bogotá y esto es lo que debe saber: horarios y más

El cuarto día del Festival Estéreo Picnic 2024 dejó un momento inolvidable para muchos asistentes cuando al escenario principal se subieron Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn, bajo el nombre de la reconocida banda de The Offspring, que para muchos fue uno de los mejores conciertos en el Parque Simón Bolívar en esa ocasión.

Ese éxito les permitió tomas la decisión de regresar un año después, pero esta vez en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 23 de marzo de 2025 en el marco de su tour 'Supercharged' en donde llevarán todo su repertorio al máximo nivel, mostrando cosas que, tal vez, no pudieron lucir en el FEP por el poco tiempo que tenía en el escenario.

La banda saldrá al escenario sobre las 8:00 de la noche, según información del Movistar Arena en su web oficial y se espera que las puertas abrirán desde las 5:00. Pero no se ha confirmado si tendrán o no algún tipo de telonero previo al show para calentar motores a todos sus fans en la capital colombiana.

The Offspring en FEP 2024 // Foto: AFP

Lo significa The Offspring en 2025

La icónica banda de punk rock The Offspring ha compartido detalles sobre su próximo álbum y el proceso creativo que han atravesado tras el lanzamiento de Let the Bad Times Roll. En una reciente entrevista, la banda reveló que no querían esperar otros nueve años para lanzar un nuevo disco y aprovecharon el impulso creativo que surgó en la etapa final de su última producción.

"Hemos estado trabajando. Cuando volvamos a casa, cuando volvamos a casa por un tiempo, nos reuniremos con Bob Rock, nuestro productor, y trabajaremos en cosas nuevas. De hecho, Dexter ha estado trabajando con él los últimos días en Vancouver. Sí, Vancouver. Así que sí, espero que responda a tu pregunta, disculpa. Sí, eso es probablemente lo más importante. Siempre experimentamos con algún tipo de música diferente en cualquier álbum. Eso es probablemente lo más importante, la diferencia en este álbum. Porque es como el metal Thrash", dijeron.