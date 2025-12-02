Revelan quién es el conductor del Corvette mal estacionado: estuvo preso en La Modelo

Bogotá sigue enfrentando problemas por los mal parqueados, y el más reciente caso se volvió viral en redes sociales luego de que un Corvette azul apareciera estacionado en una zona prohibida del barrio La Castellana. Lo que comenzó como un video en el que un hombre discutía con varios policías terminó revelando un historial judicial que generó inquietud entre muchos ciudadanos sobre la propiedad del lujoso deportivo.

El incidente fue registrado frente a un edificio residencial y una clínica, donde el alto ruido y la música a volumen considerable, tanto del Corvette como de una camioneta Mercedes Benz, alteraron la tranquilidad de los vecinos. Las llamadas a la línea de emergencias no tardaron, pues aseguran que la fiesta llevaba horas afectando la convivencia.

La discusión escaló al punto de que en redes se habló de un posible “usted no sabe quién soy yo”, mientras el hombre intentaba evadir los controles de los uniformados. La Policía llegó al sitio tras las reiteradas denuncias de quienes viven en el sector.

“¿La multa?, se la pago mil veces”. ¿Qué tal el descaro de este “súperpoderoso”?



Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la policía.



Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones! pic.twitter.com/SJAgL1SpX9 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 1, 2025

¿Quién es el dueño del Corvette? estaba en la cárcel

Mientras el video seguía circulando, las autoridades lograron identificar al hombre que discutía con los policías: Brayan Bohórquez. Registra antecedentes por hurto calificado en 2017 y por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto en 2019. Por estos hechos estuvo privado de la libertad en la cárcel La Modelo hasta obtener libertad condicional en junio de 2025.

Ahora, su comportamiento frente a los uniformados podría poner en riesgo ese beneficio. Sin embargo, aún falta establecer si Bohórquez era quien conducía el Corvette durante el altercado y si estaba bajo los efectos del alcohol, pues en el lugar se encontró licor.

Publicidad

El caso llamó aún más la atención porque no está claro si el implicado manejaba el vehículo o estaba participando en la fiesta que generó las quejas de los vecinos.



Dueño del Corvette no tendría pase de conducción

Un detalle clave amplió las dudas sobre la propiedad del vehículo. Según la base del Runt, el Corvette de placas NJM003 no figura a nombre de Brayan Bohórquez, sino de una mujer identificada como Tania Hastblady Bohórquez, quien sería familiar suya. El reporte también señala que el color del carro fue modificado, tiene Soat vigente, pero la propietaria no cuenta con licencia de conducción activa.

La sanción por obstruir una vía es de $604.000 y se encuentra en proceso de notificación. Aunque el Corvette no fue inmovilizado, la camioneta Mercedes Benz sí terminó en los patios debido a infracciones detectadas en el procedimiento.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para determinar responsabilidades. Lo único claro es que un mal parqueo, un altercado y un pasado judicial volvieron a poner en el centro del debate a un viejo conocido de la justicia, dejando una vez más en evidencia el desorden que generan los mal parqueados en Bogotá.