Rompe el silencio joven atacada en transmisión en vivo en Bogotá: "Todo por trabajar"

Una denuncia ha conmocionado a los ciudadanos de Bogotá tras un presunto ataque, robo y agresión en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto de 2025, cuando una emprendedora, identificada como Leidy, propietaria de Spicy Gummies, fue agredida mientras realizaba una transmisión en vivo para vender sus dulces mexicanos en la carrera séptima.

La víctima, que lleva aproximadamente seis meses trabajando en la zona, denunció que ha sido objeto de "acoso constante" por parte de dos mujeres, presuntamente extranjeras de nacionalidad venezolana.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el hermano de la mujer denunció que desde su llegada al centro de Bogotá, las agresoras la amenazaban "todo el tiempo" con expulsarla del lugar, argumentando que solo ellas tenían derecho a vender allí porque llevaban "muchos años".

La situación escaló el día de la agresión, cuando, según la denuncia, una de las mujeres atacó a Leidy "de un momento a otro" mientras ella transmitía en redes sociales para promocionar sus productos.

La víctima describió haber sentido cómo le "enterraban cosas" en la cara, lo que le causó varios cortes y cicatrices.

"De la nada llegó una de las mujer, o sea esta señora y la agredió de un momento a otro. Mi hermana no sabe si fue con las uñas o fue con un cuchillo porque ella sintió que le estaban enterrando cosas, además, tiene la cara como cortada", aseguró el hermano de Leidy.

Leidy, quien es madre cabeza de hogar, tuvo que ser hospitalizada, pero afortunadamente fue dada de alta y fuera de peligro.

En una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, la mujer rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido aquella tarde.

"Yo también trabajo como una vendedora informal y ellas deciden quién se podía hacer o no, porque llevan seis años acá en Colombia, me decían que yo por bonita no podía hacer lo que yo quisiera, sino lo que ellas dijeran", expresó.

Además, añadió que "me dañaron la cara y me decían que ya no iba a ser bonita".

Sobre el proceso legal la mujer contó que "la gente que habla por habla no saben nada. Justificando lo injustificable. Ya las demandé. Yo soy de acá de Bogotá, Colombia".