Sale a la luz video de lo que hizo prófugo en el asesinato de Jaime Moreno tras la golpiza

El homicidio de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, ha causado conmoción en Bogotá. El joven, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, murió tras sufrir un trauma craneoencefálico severo producto de una golpiza en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con el abogado de la familia, todo comenzó cuando Moreno y un amigo fueron intimidados dentro de un Oxxo del sector por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y un segundo agresor. Aunque ambos jóvenes intentaron retirarse del lugar, fueron perseguidos y atacados minutos después.

Las cámaras de seguridad del bar Before Club evidencian que los agresores salieron del establecimiento entre 10 y 15 minutos después que la víctima. Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado por su presunta participación en el crimen y actualmente enfrenta un proceso judicial.

Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween Foto: redes sociales

La audiencia clave para definir si sería enviado a prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía y la representación de las víctimas, fue aplazada este viernes 7 de noviembre, luego de que el juez 37 de control de garantías de Bogotá sufriera un accidente que requirió atención médica. La diligencia fue reprogramada para el miércoles 12 de noviembre.



Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado en el homicidio, identificado como Ricardo González, quien según la Fiscalía sería oriundo de Cartagena y se dedicaría al comercio informal en San Victorino.

De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, las cámaras de seguridad de San Victorino registraron al sospechoso en su lugar de trabajo al día siguiente del ataque. En las imágenes, grabadas el 1 de noviembre hacia las 9:38 de la mañana, se observa a González llegar al puesto de perros calientes, vistiendo la misma ropa del día del crimen y con heridas visibles en los brazos.

Testigos afirmaron que el joven les contó que había tenido “una pelea fuerte”, pero que desconocía que la víctima había muerto. “Él llegó tranquilo, como cualquier otro día, sin saber lo que había pasado”, relató una de las personas que habló con él.

Las grabaciones también muestran que González permaneció en el lugar durante la mañana, pero hacia el mediodía abandonó su puesto de forma repentina y no volvió. Vecinos del sector señalaron que el hombre dijo haber recibido una llamada de su familia y que debía irse “a trabajar con ellos”.