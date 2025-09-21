Se acabarían los piropos en las obras: Empresa Metro toma medidas para combatir el acoso callejero

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá no solo avanza en infraestructura, sino también en cultura ciudadana. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) firmó un Memorando de Entendimiento para implementar un plan piloto que busca prevenir el acoso sexual callejero en los frentes de obra. La meta es clara: garantizar que los entornos alrededor del proyecto sean seguros y respetuosos, especialmente para las mujeres que han señalado estos espacios como zonas de riesgo.

La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer y cuenta con el apoyo del concesionario Metro Línea 1, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bogotá y Cundinamarca, además de varias constructoras privadas. Con esta alianza público-privada se busca atacar de raíz un problema que, aunque muchas veces minimizado, impacta la vida diaria de miles de mujeres en la ciudad.



Metro le pone freno al acoso sexual

La EMB adoptará protocolos de prevención contra la violencia de género, que incluyen talleres y actividades como “Hablando entre mujeres”, “Bordando identidad” y “Corredores seguros”. A la fecha, más de 1.900 mujeres han participado en estos espacios, donde se comparten experiencias y se construyen redes de apoyo.

Además, la empresa acompaña a colectivos de mujeres en los Consejos Locales, con el fin de fortalecer el trabajo comunitario y promover la prevención de violencias en distintos barrios.

Para Adriana Padilla, gerente de Cultura y Ciudadanía de la EMB, el compromiso es simbólico y práctico: “El metro es mujer, simboliza respeto y un cambio en la movilidad que hemos esperado por 83 años. Nuestro compromiso es que el trazado del Metro sea un territorio de derechos y cuidado para todas”.

De esta manera, Bogotá no solo construye un sistema de transporte moderno, sino que también da pasos firmes hacia una ciudad donde las mujeres puedan moverse con seguridad y dignidad.



Dónde ocurren más casos de acoso en Bogotá

Los datos respaldan la urgencia de estas medidas. Según estudios recientes, el 64 % de los casos de acoso hacia mujeres en Bogotá ocurre en la calle, y los frentes de obra están identificados como puntos de alto riesgo por la fuerte presencia masculina y las dinámicas laborales del sector. De hecho, la Veeduría Distrital encontró que el 38 % de las mujeres considera que las obras de construcción son lugares inseguros.

Para Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el reto también pasa por incluir más mujeres en el sector: “Queremos revertir la idea de que las obras son espacios de acoso, para convertirlas en escenarios inclusivos y seguros”.