Se salvaron de milagro: semáforo cae y por poco impacta a adultos mayores en sector de Bogotá

Los semáforos son una herramienta imprescindible en el tránsito de las ciudades. Según datos del Observatorio de Movilidad, en Bogotá se estima que hay 1.715, los cuales están distribuidos por vías principales, intersecciones y sectores.

Además, la capital del país cuenta con más de “1.600 intersecciones con semáforos inteligentes que son capaces de ajustar los tiempos según el flujo vehicular, y recientemente se han instalado sistemas peatonales con contadores regresivos”, indicó la entidad.

No obstante, no se sabe qué tan seguros y aferrados al suelo estén estos aparatos, pues en un sector de Bogotá unos adultos mayores se salvaron de milagro, estuvieron a punto de ser golpeados por dos de estos elementos.



¿Qué tan seguros son los semáforos, están bien aferrados al suelo?

Los semáforos en Bogotá tienen un nivel de seguridad que mejoró con la implementación del sistema de semaforización inteligente, el cual incluye:



Luces LED más visibles.

Cámaras de videodetección para optimizar el tráfico.

Sistemas de baterías para cortes de luz.

A pesar de esa tecnología, un video dejó ver que, al parecer, lo único que los tiene en pie es un soporte de concreto en el suelo, el cual actúa como contra peso. Aunque no todos los semáforos cuentan con esta característica, un gran porcentaje sí.



Quedó en video: semáforo cae y por poco impacta a adultos mayores en Bogotá

De milagro no ocurrió una tragedia en una intersección del barrio Acevedo Tejada, en Teusaquillo, donde dos semáforos cayeron a pocos centímetros de dos adultos mayores que caminaban por el andén.

El incidente se produjo cuando un camión tipo camabaja pasó por el sector y, debido a su altura, se llevó el cableado estructural eléctrico que conectaba los aparatos. Los semáforos colapsaron casi al mismo tiempo, dejando a las dos personas literalmente en medio de los dos semáforos desplomados, sin poder creer lo que acababa de suceder.



Aunque nadie resultó lesionado, la escena generó alarma entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el incidente. El hecho no solo causó un gran susto a los afectados, que esperaban tranquilamente el cambio de luces para cruzar la vía, sino que también dejó ver una problemática.

Entre las preocupaciones, están las maniobras que deben hacer los vehículos de carga en zonas residenciales, la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante este tipo de impactos y la falta de señalización (en algunos sectores) sobre la altura permitida y las dimensiones para que este tipo de automotores puedan transitar.