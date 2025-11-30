En vivo
Se salvaron de milagro: semáforo cae y por poco impacta a adultos mayores en sector de Bogotá

Se salvaron de milagro: semáforo cae y por poco impacta a adultos mayores en sector de Bogotá

En un sector de Bogotá unos adultos mayores se salvaron de milagro, estuvieron a punto de ser golpeados por dos semáforos que se cayeron. El hecho quedó en video.

Adultos mayores se salvaron de milagro, estuvieron a punto de ser golpeados por dos semáforos.
Adultos mayores se salvaron de milagro, estuvieron a punto de ser golpeados por dos semáforos.
Foto: Captura de video en X, @ColombiaOscura.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

