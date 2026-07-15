Sec. de Gobierno denuncia que comunidad afro protagonizó enfrentamientos en la ANT en Bogotá

Nuevamente una comunidad proveniente del departamento del Cauca llegó hasta las instalaciones de la ANT en Bogotá reclamando incumplimientos del gobierno nacional en la entrega y adjudicación de tierras en las regiones. Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales denunciaron que varios integrantes de esta comunidad cerraron las entradas y salidas de la Agencia Nacional de Tierras como medio de protesta.

“Es una situación grave que se presenta hoy en la sede de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Un grupo de manifestantes se tomaron con violencia las instalaciones. Actualmente hay más de 50 personas secuestradas ya que no permiten salir a la gente del edificio. Lo preocupante es que pueden haber agresiones y actos de violencia pero no hay presencia de fuerza pública, a pesar de estar al lado del Ministerio de Defensa y del Hospital de la Policía. Te envío unos vídeos de evidencia", declaró la denunciante por medio de redes sociales.

Entre tanto, por parte del distrito, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la llegada de este grupo se realizó el martes 14 de julio a las instalaciones de la ANT y confirmó que efectivamente se presentaron problemas de orden público entre colaboradores de la ANT y manifestantes.

“Hace minutos se presentó una confrontación entre comunidades afro del Valle y personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues la entrada y salida de su sede en el CAN se encontraba bloqueada. Los manifestantes alegan incumplimientos por parte de esta entidad del Gobierno Nacional que los lleva a esta vía de hecho.” Concluyó el secretario.



Sin embargo, tras la denuncia y los enfrentamientos, fuentes de la ANT le confirman a este medio que la situación fue superada y se habilitaron las entradas y salidas para el normal movimientos del personal. Por ahora, que tan prolonngadas será la estadía de la comunidad en la ANT en la que exigen que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, les cumpla.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró que ha cumplido los compromisos adquiridos con el Frente Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras (Frenacol) y rechazó las versiones sobre presuntos incumplimientos que motivaron las manifestaciones de este martes en sus instalaciones.

La entidad afirmó que no hay personas retenidas y que mantiene un diálogo permanente con los representantes de las comunidades. Además, explicó que la semana pasada se aprobó la incorporación de varios predios al proceso de recuperación de tierras, pero que aún deben cumplirse las etapas administrativas y técnicas exigidas por la ley antes de su entrega.

Publicidad

La ANT señaló que estas diligencias requieren acompañamiento de la Policía Nacional, previsto para después del 21 de julio, cronograma que, según indicó, fue informado previamente a Frenacol. Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo y reiteró su disposición de cumplir los acuerdos dentro del marco legal.