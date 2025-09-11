Seis vagones, seis días y muchas historias en el viaje del primer tren del metro de Bogotá

Durante seis días, una caravana de tractomulas recorrió las carreteras del país para traer desde Cartagena hasta Bogotá los seis primeros vagones del metro. El operativo, que a simple vista parecía solo un traslado, estuvo marcado por la disciplina, el cuidado y la emoción de quienes lo hicieron posible.

“Fuimos dos los supervisores encargados de toda la operación, desde el cargue en Cartagena, el carpado, el despacho y todo el trayecto. Estuvimos pendientes de cada detalle, que nada fallara”, cuenta Sergio Barrera, uno de los responsables, quien junto con Alejandro Maldonado asumió la coordinación de la logística. “Es una responsabilidad grande porque la meta son treinta viajes con 180 vagones. Este apenas es el primero”, explica.

Metro de Bogotá. Foto: AFP

Los conductores, verdaderos protagonistas del viaje, aportaron la experiencia acumulada en otros proyectos similares. Luis Triana, con 40 años al volante, fue el encargado de mover uno de los vagones: “Gracias a Dios tuve la oportunidad de movilizar el primero del metro de Bogotá. Es un sueño hecho realidad".

"Lo más difícil fue la carretera entre Guaduas y La Vega, muy angosta y con muchas curvas, pero llegamos en perfectas condiciones”. Triana recuerda con orgullo que también transportó los vagones del metro de Medellín y que su familia, en Santander, lo sigue con emoción.

Otro conductor, Gustavo Vela, también estuvo al frente de uno de los gigantes sobre ruedas. “La parte más complicada fue la subida y bajada en la vía de Guaduas a La Vega. Pero tuvimos mucha colaboración de la Policía de Carreteras y, pese al clima y la lluvia, logramos cumplir. Esto es una responsabilidad enorme, pero también una alegría: hace cinco años participé en el traslado de vagones en Medellín, y ahora ser parte del metro de Bogotá tiene un significado especial”, asegura.