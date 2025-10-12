Siete ladrones fueron sorprendidos robando una casa en Suba: así cayó la banda en Bogotá

La Policía capturó a siete personas por entrar a robar una vivienda en el barrio El Batán, localidad de Suba, subiéndose al muro y entrando a través de la reja que protegía las afueras de la casa.

Los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades a tiempo, quienes activaron todas las zonas de atención, utilizando también el helicóptero Halcón de la Policía, que permitió sorprender a los delincuentes justo antes de que huyeran en dos carros.

“En el proceso se incautaron varios elementos con los cuales violentaron la vivienda; además, se evidenció la alteración con cinta de las placas de los automotores”, indicó el teniente coronel Jhon Eduardo Niño, comandante de la Estación de Policía de Suba.

Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Cinco de los capturados presentan antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y falsedad marcaria.



Cabe resaltar que, al momento de la captura, la Policía evidenció que las placas de los carros en los que se movilizaban los delincuentes estaban alteradas con el fin de que no los encontraran con facilidad.

La Policía pidió a los ciudadanos que no dejen de denunciar todos los hechos que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de la ciudad.