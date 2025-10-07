¿Sin planes en Halloween? Estas actividades estarán disponibles en Bogotá; muchas gratis

Llegó el mes favorito de muchos, en donde el terror y suspenso se vuelven protagonista como parte de la celebración de Halloween en todo el mundo que, por supuesto, también viste a Bogotá en esta festividad desde las personas que salen a las calles al igual que las actividades que se dan en toda la ciudad.

Halloween en Colombia Foto: AFP

Estos centros comerciales tendrán actividades gratis

No solo los habituales Unicentro, Gran Estación, Titán Plaza, Niza, entre otros, tendrán actividades, sino que se sumará el Portal de la 80, Los Héroes y Outlet Factory también se suman a esta celebración con diferentes actividades, que en su mayoría son totalmente gratuitas.



Conozca la lista de actividades

Centro Comercial Portal de 80



Talleres infantiles : sábados 4, 11 y 18 de octubre, los cuales son un espacio para que niños aprendan mientras se divierten.

: sábados 4, 11 y 18 de octubre, los cuales son un espacio para que niños aprendan mientras se divierten. Desfile de disfraces: el 25 de octubre habrá espacio para mostrar todo el ingenio de los niños y padres en sus disfraces.

el 25 de octubre habrá espacio para mostrar todo el ingenio de los niños y padres en sus disfraces. Entrega de dulces: el 31 de octubre habrá música en vivo, disfraces y más actividades, al mismo tiempo que se hace la entrega de dulces.

Centro Comercial Los Héroes



Capacitación a comerciantes: uso y manejo de inteligencia artificial totalmente gratis el 16 de octubre.

uso y manejo de inteligencia artificial totalmente gratis el 16 de octubre. Fiesta de solos y solas y jornada de adopción: el 25 de octubre un espacio para compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar de una noche especial con fiesta de disfraces (cupos limitados).

el 25 de octubre un espacio para compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar de una noche especial con fiesta de disfraces (cupos limitados). Disfraces y dulces: el 31 de octubre tendrá un cementerio temático en donde habrá un espacio inmersivo.

Outlet Factory Centro Comercial



Recorrido interactivo con cinco estaciones temáticas.

Escenarios de hasta 2 m de altura que se mueven y narran historias.

Personajes presentes: La Patasola, El Mohán, Juan Machete, La Llorona y El Mapinguarí.

Celebración de Halloween Foto: AFP

¿Qué otros planes gratis hay por Halloween en Bogotá?

En Bogotá hay varios planes gratuitos para disfrutar Halloween sin gastar. Parques públicos y centros culturales ofrecen actividades temáticas organizadas por el IDRD, como caminatas, shows, disfraces y talleres para toda la familia.

BibloRed tiene programación especial con cuentería, obras, cine foros y música inspirada en mitos y criaturas.



Además, centros comerciales como Unicentro, Bulevar Niza, Centro Mayor y Metrópolis realizan eventos abiertos con concursos de disfraces, maquillaje artístico gratuito, entrega de dulces y espectáculos en vivo. También hay celebraciones en espacios comunitarios como el Centro Felicidad Chapinero, donde se proyectan películas, se hacen talleres y presentaciones para grandes y chicos.



¿Y si quiere gastar?

En octubre de 2025, Cumbia House by Carlos Vives celebra la identidad colombiana con una agenda cultural diversa en Bogotá. Inicia el 7 de octubre con un concierto de artistas emergentes, sigue con las Fiestas de La Nueva Andalucía (17 y 18), y el 21 presenta a Chell con fusiones musicales contemporáneas.

El 31 de octubre, la Mansión Von Gaira acoge una gran fiesta de Halloween con disfraces y música de DJ Alejandro Villalobos. El 1 y 2 de noviembre, “Mansión Von Gairita” ofrece actividades infantiles y el espectáculo Pombo Musical. El espacio reafirma su rol como punto de encuentro cultural y artístico.