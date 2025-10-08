SuperTransporte abrió investigación a la aerolínea Wingo por presunto caso de discriminación

El Ministerio de Transporte rechazó el acto de discriminación realizado por parte de la aerolínea Wingo hacia tres usuarias antioqueñas, a quienes se les impidió el abordaje debido a su condición de encontrarse en silla de ruedas. Según el testimonio de las viajeras, la aerolínea argumentó que no podrían viajar sin un acompañante.

Frente a los hechos ocurridos en el aeropuerto El Dorado, la Superintendencia de Transporte abrió la indagación preliminar contra Wingo para establecer las responsabilidades en el caso y determinar si este escenario ha sido frecuente a la hora de que los pasajeros aborden los vuelos con la aerolínea.

“El transporte no puede ser un privilegio, es un derecho. Las mujeres que hoy alzaron su voz merecen respeto y garantías para ejercer su movilidad en igualdad de condiciones. Desde el Gobierno del Cambio trabajamos por un transporte que reconozca la dignidad y la autonomía de todas las personas”, señaló María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil, OPAIN S.A. y el Instituto Distrital de Turismo realizaron una reunión con las tres mujeres para crear compromisos y acuerdos que combatan este tipo de casos, que, como lo menciona el Ministerio de Transporte, son “barreras que no son físicas, sino humanas y actitudinales”.



“No se trata solo de infraestructura, sino de humanidad. Cada viaje debe ser una experiencia segura y digna para todos”, mencionó la ministra de Transporte.

OPAIN deberá mantener las jornadas de sensibilización semanales para cada uno de los operadores, tanto de las aerolíneas como de los funcionarios del sector aéreo. Asimismo, el Instituto Distrital de Turismo deberá estar presente en todas las estrategias que se tomen para la sensibilización y formación de todo el personal.

Para garantizar que no se registre ningún hecho de discriminación, se realizará el fortalecimiento de los protocolos de atención prestada por parte de las aerolíneas, y se llevará a cabo de forma continua la verificación del cumplimiento de los acuerdos.