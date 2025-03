Taxista le robó celular a trabajadora de montallantas: "Caí en la tentación del diablo"

En video quedó registrado el momento en el que un taxista en Bogotá fue a un montallantas para pedir un servicio a su vehículo, pero terminó robándose el celular de la joven que lo estaba atendiendo en medio de un descuido de la trabajadora.

Las imágenes, que corresponderían al domingo 2 de marzo, en un local del barrio Ciudad Montes, ubicado en la localidad de Puente Aranda, se viralizaron en redes sociales al punto que se pudo identificar al taxista, quien tuvo que devolver el celular y, al mismo tiempo, ofreció excusas a la víctima de este hurto y a sus compañeros del gremio amarillo.



¿Cayó en la tentación del diablo?



Lo más curioso de la disculpa de este conductor de servicio público fue al momento de afirmar que "se dejó llevar por la tentación del diablo" y por eso se embolsilló el celular.

"Cogí en un momento lo que no era mío, me dejé llevar por un impulso. Yo sé que cometí un error y pido mil disculpas a todos los compañeros del gremio, a la sociedad, fue una cosa que no tuve que haber hecho. Me dejé llevar por el impulso, me dejé llevar por la tentación del diablo", dijo el taxista en un video difundido en redes sociales.



#BOGOTÁ . En cam/Seguridad quedó registrado el momento en que un taxista se embolsilla el celular de la trabajadora de un montallantas. Según informan, el hecho se presento la tarde-noche del pasado 02Mar, en el b/Ciudad Montes, loc/Puente Aranda. ÚNETE 👉 https://t.co/5F6ekrSeEO pic.twitter.com/cOuvsmCdu7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 4, 2025

En su relato, también contó que habló directamente con la señora, le ofreció excusas por lo sucedido para que bajara el video de las redes sociales, pues estaba arrepentido de lo sucedido.

Sin embargo, él no fue el que le devolvió directamente el celular a la víctima, a la trabajadora del montallantas, sino un compañero "que le hizo el favor" de ir hasta el local en Puente Aranda.

"Fue un impulso que de pronto cualquier persona en cualquier momento lo hace sin pensar ni nada. Yo no soy persona de merecer eso, no tengo problemas con la justicia ni antecedentes. Las empresas en las que he trabajado nunca he tenido una queja por eso. De la empresa me llamaron y dijeron que tan raro, que yo hiciera una cosa de estas", concluyó el taxistas.

En la red social X, algunas personas expresaron su desacuerdo con lo manifestado por el conductor y afirmaron que "las disculpas no sirven para nada", ¿usted qué opina?