Tractomula que se partió en dos en Bogotá sí llevaba explosivos: “No hay riesgo”, dicen autoridades

La movilidad en la Autopista Norte de Bogotá colapsó durante la mañana de hoy luego de que una tractomula, que transportaba insumos para la fabricación de explosivos, sufriera una fractura en su chasis y quedara varado en el carril lateral. El subsecretario de Movilidad de Bogotá, John González, confirmó que el vehículo forma parte de un convoy de seis camiones que se dirigían a Indumil con carga pesada y especializada.



Naturaleza de la carga y descarte de riesgo

El vehículo transportaba material que es insumo para la fabricación de anfo un material explosivo. A pesar de la naturaleza de la carga, las autoridades han descartado cualquier riesgo para la población o el personal de manejo. González señaló que, según confirmación de Bomberos de Bogotá y el sistema general de riesgos, “no hay riesgo”. Explicó que el material es solo un insumo para la fabricación de explosivos, lo que significa que “no es activo y por ende genera ningún riesgo”.

No obstante, la situación requiere un manejo especial debido a que se trata de un material químico. Este tipo de incidente no se maneja como un simple vehículo varado, sino que prevé un manejo de riesgo diferente y especializado. Las personas encargadas de manipular estos elementos deben contar con garantías de Indumil, que es el fabricante y receptor de estos insumos.



Operativo especializado

Debido a que el camión varado está fracturado a la mitad, no hay forma de moverlo hasta que se complete el trasbordo de la carga. El trasbordo del insumo debe ser realizado por personal y camiones especializados. Indumil confirmó a la Secretaría de Movilidad la disponibilidad de tres camiones con las especificaciones particulares requeridas.

Actualmente, las autoridades están contactando a los conductores para escoltarlos hasta el lugar del incidente. Aunque se mencionó que algunos de los camiones identificados podrían estar en Tunja, el subsecretario no pudo confirmar esa información, solo que estaban coordinando con los conductores. Una vez que los camiones de Indumil lleguen, la empresa ha confirmado que el trasbordo tardaría de una a dos horas. Inicialmente, se esperaba la recuperación de la movilidad cerca de las 9:00 a.m., pero la hora final dependerá de la llegada de los vehículos especializados para el traslado. Las autoridades están gestionando para que la espera sea mucho menor que las tres o cuatro de la tarde.



Caos vehicular en la Autopista Norte

El incidente ocurrió en la Autopista Norte y obligó al cierre de un carril al costado lateral, dejando dos carriles habilitados para el ingreso a Bogotá. La menor capacidad de la Autopista Norte genera inevitablemente congestión.

Para manejar el flujo vehicular, las autoridades desviaron parte del tráfico hacia la Carrera Séptima, lo que resultó en un colapso total de esa vía alterna. Actualmente, se ha dispuesto personal de Movilidad y equipos adicionales en la Séptima para intentar generar fluidez y mejorar la condición de ingreso, especialmente durante la hora pico. La condición de congestión en la Séptima es producto de la decisión de enviar el flujo vehicular que falta en la Autopista Norte.



Escuche aquí la entrevista: