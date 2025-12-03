Tractomula que transporta insumos para Indumil se partió en dos en la Autopista Norte en Bogotá

Una caravana de seis tractomulas que transportan insumos industriales para la empresa estatal Indumil permanece detenida desde primeras horas de la mañana en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 233, justo frente al centro comercial Bima. El incidente se produjo luego de que una de las unidades se partiera literalmente por la mitad en plena vía, lo que generó una alerta inmediata de seguridad.

Según información preliminar, las autoridades investigan si el vehículo averiado transportaba 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial empleado en minería y operaciones controladas. Aunque no se ha confirmado oficialmente el tipo de carga, la sola sospecha llevó al Ejército, unidades especializadas en manejo de explosivos y a la concesión vial que opera el corredor a implementar un protocolo estricto de contención preventiva.

Tractomula

Por ahora, un carril en sentido norte–sur permanece cerrado y la zona está completamente señalizada mientras arriban equipos técnicos para asegurar el área. El objetivo principal es permitir que otro vehículo especializado llegue hasta el punto y realice el traslado seguro de la carga, una maniobra que debe ejecutarse bajo estrictos parámetros debido al riesgo potencial que representa manipular material sensible.

Los demás camiones de la caravana continúan estacionados en fila sobre la Autopista Norte, generando represamientos en la movilidad de los municipios vecinos. Agentes de tránsito trabajan para mitigar el impacto mientras se adelantan las labores de inspección y verificación del contenido del vehículo afectado.



De acuerdo con versiones iniciales, la fractura de la tractomula pudo originarse por una falla estructural en el chasis, aunque este punto también está siendo evaluado por peritos. Las autoridades insisten en que, por ahora, no existe un riesgo inminente para la comunidad, pero recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector.

Este es un caso en desarrollo. Las autoridades entregarán un reporte oficial en las próximas horas sobre el tipo de carga, las causas del daño y el tiempo estimado para la reapertura total de la vía.

