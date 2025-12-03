En vivo
Tractomula que transporta insumos para Indumil se partió en dos en la Autopista Norte en Bogotá

Tractomula que transporta insumos para Indumil se partió en dos en la Autopista Norte en Bogotá

Los demás camiones de la caravana continúan estacionados en fila sobre la Autopista Norte, lo que genera represamientos en la movilidad de los municipios vecinos.

Emergencia en la Autopista Norte por tractomula partida en dos que transportaría insumos para Indumil
Foto: Ruta Norte
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

