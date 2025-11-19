Trancón en Bogotá: varias vías colapsadas por manifestaciones y TransMilenio presenta desvíos

Publicidad
Bogotá vive una tarde de fuertes congestiones viales este 19 de noviembre de 2025 por cuenta de múltiples manifestaciones cerca de sedes de la Universidad Distrital y en vías de alto flujo vehicular, lo que afecta directamente la operación de TransMilenio y el tránsito particular.
Según el más reciente reporte de la Secretaría de Movilidad (1:35 p. m.), hay afectaciones en:
En estos puntos hay presencia de Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito, desviando y regulando el flujo de vehículos para mitigar el impacto.
Las manifestaciones han obligado a la empresa a hacer modificaciones temporales en rutas zonales, duales y de alimentación:
Sede Universidad Distrital Calle 40:
Universidad Distrital Bosa Porvenir:
Universidad Distrital Macarena:
Universidad Distrital sede Tecnológica:
La Secretaría de Movilidad sugiere usar la avenida NQS como alternativa principal para quienes transiten por el corredor de la carrera Séptima.
Las autoridades piden a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, estar atentos a los reportes oficiales y, de ser posible, optar por el transporte público o trabajo remoto mientras se normaliza la situación.