Trancón en Bogotá: varias vías colapsadas por manifestaciones y TransMilenio presenta desvíos

Bogotá vive una tarde de fuertes congestiones viales este 19 de noviembre de 2025 por cuenta de múltiples manifestaciones cerca de sedes de la Universidad Distrital y en vías de alto flujo vehicular, lo que afecta directamente la operación de TransMilenio y el tránsito particular.

Según el más reciente reporte de la Secretaría de Movilidad (1:35 p. m.), hay afectaciones en:



Avenida Circunvalar con calle 26D (sentido Sur–Norte)

Carrera Séptima con calle 40B (sentido Norte–Sur)

Avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés

Vía La Calera – Peaje Patios

En estos puntos hay presencia de Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito, desviando y regulando el flujo de vehículos para mitigar el impacto.

TransMilenio: afectado por manifestaciones

Las manifestaciones han obligado a la empresa a hacer modificaciones temporales en rutas zonales, duales y de alimentación:

Sede Universidad Distrital Calle 40:



Desvíos para rutas duales y zonales por calle 46, toman carrera 13 y calle 39.

Universidad Distrital Bosa Porvenir:



Cambios para rutas zonales y alimentadora 9-8 Bosa Porvenir por carrera 95 al norte hasta calle 50 sur.

Universidad Distrital Macarena:



Persisten desvíos de rutas 18-3, 97, 120, 544A, T43, HA702 y KA324 sobre Av. Circunvalar con calle 26C.

Universidad Distrital sede Tecnológica:



Desvíos sobre Av. Villavicencio con Gaitán Cortés en rutas zonales HL602, HA620, GH521, GH53, SE14, LG816, HC612, HA605, HB609, P44, P39, HK627, HD607, 143, HF615, 271, HG712, HK629, HK635, HH632, HL613, KH327, KH318

Rutas alimentadoras Alimentadoras: H625 Potosí, 6-3 Sierra Morena y 6-1 Candelaria

¿Qué rutas alternas se recomiendan?

La Secretaría de Movilidad sugiere usar la avenida NQS como alternativa principal para quienes transiten por el corredor de la carrera Séptima.



Las autoridades piden a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, estar atentos a los reportes oficiales y, de ser posible, optar por el transporte público o trabajo remoto mientras se normaliza la situación.