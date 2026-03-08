TransMiCable retoma operación después de seis horas de falla en la jornada electoral

El sistema TransMiCable retomó su operación hacia las 2 de la tarde de este domingo, luego de seis horas de suspensión por una falla operativa registrada en la mañana, justo en el desarrollo de la jornada electoral.

La interrupción del servicio ocurrió después de que el sistema fuera detenido de forma preventiva por una alerta de tormenta eléctrica. El director de Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura, Jhon Reyes, señaló que durante el proceso de reinicio de la operación, los equipos técnicos detectaron un comportamiento anómalo en uno de los motores principales. Esto obligó a activar los protocolos de seguridad y realizar maniobras de revisión y cambio hacia el motor de respaldo.

Foto: AFP.

Tras los trabajos técnicos y operativos adelantados por el concesionario La Rolita, el sistema pudo reanudar su funcionamiento. Para facilitar la movilidad de los usuarios en la zona, se mantendrá el refuerzo en las rutas alimentadoras y de TransMiZonal.

Además, por las afectaciones que esto pudo tener sobre los ciudadanos habilitados para votar y para agilizar el traslado de los ciudadanos, el sistema operará a su máxima velocidad hasta las 5:00 de la tarde.