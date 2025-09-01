TransMilenio anuncia cambios en más de 30 rutas: a ciudadanos tendrán que preguntar para no perderse

Las obras de la Nueva Calle 13 ya están pasando factura a los conductores de la capital. Desde el pasado sábado 30 de agosto de 2025, se inhabilitaron los puentes de la intersección donde se cruzan la avenida Calle 13, la Calle Sexta, la Carrera 50 y la Av. Las Américas, en la localidad de Puente Aranda.

Como consecuencia, la congestión vehicular este lunes 1 de septiembre dejó en evidencia la alta complejidad de movilidad en el sector. Desde muy temprano, un choque de camión en la Av. Centenario, sentido occidente–oriente, provocó un enorme trancón.

A pesar de las maniobras del Grupo Guía y de los Agentes Civiles, los esfuerzos para agilizar el tráfico a la altura de la Carrera 50 no han sido suficientes para reducir el represamiento en el corredor vial.



TransMilenio anuncia cambios de rutas por obras en Calle 13

Debido al inicio de las obras, TransMilenio confirmó ajustes en varias rutas del sistema, así como en el SITP. Las novedades comenzaron el 31 de agosto y afectan a más de 30 recorridos que modificarán temporalmente su operación, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Estos cambios hacen parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), aprobado para facilitar la ejecución del proyecto que busca mejorar la movilidad en el occidente de Bogotá.

Entre las rutas que presentan variaciones se encuentran:



A405 / F405 San Diego – Camelia.

56A Isla del Sol.

669 Galán.

T48 Puente Aranda.

111 Metrovivienda – Gaviotas.

G505 / J505 Bosa San Diego – Corferias.

G541 Bosa Centro.

A532 / G532 Chapinero Central – Metrovivienda.

A324 / K324 Perseverancia – Refugio.

A642 / H642 Porciúncula – Rincón de Venecia.

579 El Recreo – Marly.

🚍 ¡Atención usuarios de Puente Aranda!



A partir de mañana, 31 de agosto, se realizarán ajustes en 32 rutas de TransMiZonal que circulan por la Zona Industrial, Batallón Caldas y San Rafael.



A partir de mañana, 31 de agosto, se realizarán ajustes en 32 rutas de TransMiZonal que circulan por la Zona Industrial, Batallón Caldas y San Rafael.

Movilidad en Bogotá: rutas que mantendrán sus paraderos

Por su parte, varias rutas no presentarán cambios en sus paraderos habituales, pero no podrán tomar los puentes. En su lugar, utilizarán la glorieta provisional, lo que significa que los tiempos de viaje podrían extenderse más de lo normal.

Entre estas rutas están:



614 Montevideo.

544A Bosa San Diego – Germania.

787A Metrovivienda Potreritos – Teusaquillo.

C1 Roma – Germania.

91 Bosa San José – Porciúncula.

99 Bosa San José – Germania.

731 Bosa San José – Palermo.

GL519 Olarte – Los Laches.

A516 / G516 Chapinero – Portal Sur.

L810 / K810 Gaviotas – Fontibón Brisas.

A507 / G507 Chapinero – Metrovivienda.

593 Metrovivienda – Chicó.

7 Palmitas – Consuelo.

688 La Magdalena – Germania.

A336 / K336 Germania – Puente Grande HB.

L304 / K304 San Cristóbal Sur – HB Fontibón.

L422 / F422 Laches El Dorado – Patio Bonito.

191 Unicentro – Metrovivienda.

A501 Germania.

Finalmente, TransMilenio aclaró que su equipo de atención está disponible para orientar a los usuarios en relación con las rutas y paraderos alternativos. Además, el Distrito adelantó procesos de socialización con líderes locales, comerciantes y la comunidad, con el fin de mejorar la atención y reducir el impacto en la movilidad de los ciudadanos.