Tren de Aragua: nuevos audios aterrorizan comerciantes del sur de Bogotá, “no se vaya a hacer matar”

Esta vez en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa, sur de Bogotá. Comerciantes de ese sector del sur de la ciudad están aterrorizados porque a diario reciben panfletos, mensajes a través de WhatsApp y videos en los que los amenazan si no pagan las pretensiones de los delincuentes, quienes se identifican como miembros de la peligrosa estructura del Tren de Aragua.

“Te hablo claro, necesitamos el aporte inmediatamente para nuestra organización. Yo soy alias ‘Brayan’, el encargado de la zona, del sector, somos del Tren del Aragua. Ya mis sicarios están pendientes de su negocio desde todos estos días, no se vaya a hacer matar. Ya sabe que toca pagar la seguridad por su negocio como lo está haciendo el negocio”, dice en uno de los audios amenazantes alias ‘Brayan’, quien se identifica como líder del Tren de Aragua en esa zona de la ciudad.

Lo grave es que a los delincuentes ya no les importa si el negocio es grande o pequeño, a todos los amenazan con lanzarles granadas e incluso con asesinarlos si no les pagan las extorsiones. Las extorsiones arrancaron hace varias semanas y, según dicen las víctimas, hasta el momento las autoridades poco o nada han hecho para garantizarles la seguridad, por lo que temen por sus vidas.

Tren de Aragua Foto: Suministrada

“Necesitamos por medio de usted el aporte para nuestra organización. Yo soy el segundo al mando del Tren de Aragua y ya, como puede evidenciar ahí le mandé un video para que sepa quién soy yo directamente. Mis sicarios están pendientes de su negocio porque están esperando que me comunique con usted. Es un aporte para la seguridad del comercio”, indica el delincuente en uno de los audios.

El delincuente que se identifica en los audios y videos amenazantes que envía a las víctimas como alias ‘Brayan’, afirma que la banda opera y extorsiona también a comerciantes del sector de Patio Bonito, la zona de la 38, María Paz, El Amparo, Atalayas, El Recreo, La Libertad, La Cabaña, Santa Fe, La Estación, León XIII y la Autopista Sur.

“De no hacerlo usted sabe que entra a una guerra con la organización y ya es un objetivo militar para el Tren de Aragua, no se vaya a hacer matar ni usted ni su familia. Lo único que necesito es que me diga que está listo para pagar para que nuestros sicarios vayan por el aporte a su negocio”, indicó el delincuente en sus mensajes a las víctimas.

