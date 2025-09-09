Triana tras polémicas fotos: “Fui por decisión como ciudadano y si hablamos del decreto, es ilegal”

Tras la publicación de unas fotos en las que aparece el concejal del partido Alianza Verde y el edil de Chapinero, Félix Millán, ambos aseguraron que su asistencia al evento fue por gusto al artista que se presentaba en la discoteca Radio Estrella, al norte de Bogotá.

Sin embargo, el concejal, al referirse al decreto 293 del 2025 en el que obliga a detener la rumba a las 3:00 a. m., afirmó que es un decreto ilegal que no fue socializado con los empresarios.

“Yo fui porque es una decisión que tomo como un ciudadano que tiene tiempo libre. Sobre el decreto podemos hablar. Le puedo decir primero, es un decreto que en este momento tuvo una disputa judicial con la Alcaldía, porque creo que es un decreto ilegal porque no lo socializaron como lo tenían que haber socializado con los empresarios. Es un decreto ilegal porque viola el principio de legítima confianza con el que venía funcionando la vida nocturna en Bogotá”, afirmó el concejal.

Entre tanto, en diálogos con Blu Radio, el edil de Chapinero, Félix Millán, afirmó que su presencia fue por gusto al artista, señalando que también lo hizo en calidad de ciudadano, más no como un funcionario local. Además, hizo énfasis en que este evento fue promocionado por varios canales de difusión.

“Yo creo que también, más allá de entender un poco el ejercicio de lo político, es entender que también somos ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos una responsabilidad específica sobre la vigilancia y hacer control político y la vigilancia general de los recursos públicos y que los inviertan bien, sí. Pero lo que yo estaba haciendo en ese momento ahí era disfrutando del ocio y el tiempo libre”, afirmó el edil de Chapinero.

Así las cosas, en medio de la respuesta que entregan por haber estado en este sitio también está criticar el actuar de las autoridades, que en palabras del concejal Triana, después de la imposición del decreto los delitos después de las 3:00 a. m. están incrementando, expresando además que la normativa perjudica a los establecimientos legales, mientras que a los sindicatos abre puertas a la ilegalidad.

“Lo que yo digo es que el decreto perjudica a quienes actúan en la legalidad y favorece a quienes actúan en la ilegalidad. Por ejemplo, la figura de los sindicatos. Yo no tengo ninguna posibilidad de saber cuáles son los establecimientos que en Bogotá funcionan con la figura o no de sindicato, pero creo que el decreto y lo que ha hecho la Alcaldía es fortalecer a los sindicatos porque entonces los que funcionan legalmente a las tres de la mañana tienen que ir a cerrar y llega la Policía y les ponen multas y los persiguen, y los que funcionan como un sindicato, pues siguen operando. Entonces, preguntémosle a la Alcaldía por qué su decreto es a favor de los sindicatos y no a favor de la legalidad”, concluyó.

Por su parte, fuentes del Distrito le confirmaron a Blu Radio que el sitio en el que fueron vistos ambos funcionarios estaría usando de forma inadecuada la figura y licencia sindical. Ante esto, cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirman que, a lo largo del 2025, se han hecho 11.585 visitas a los bares, de los cuales se han cerrado 2.127.