Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Bogotá  / Víctima contó cómo le robaron el carro en su propio garaje en Bogotá; ladrones hurtaron otros cuatro

Víctima contó cómo le robaron el carro en su propio garaje en Bogotá; ladrones hurtaron otros cuatro

Una mujer fue asaltada y golpeada dentro de su garaje en Bogotá en medio de una ola de robos en la noche de este jueves 20 de noviembre.

