Víctima contó cómo le robaron el carro en su propio garaje en Bogotá; ladrones hurtaron otros cuatro

Bogotá amaneció con una nueva alerta por la creciente inseguridad que afecta a los conductores, luego de que en las últimas horas se registrara una seguidilla de robos de carros en el occidente y norte de la ciudad.

Según el reporte del Ojo de la Noche en Mañanas Blu, entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m. de este jueves, 20 de noviembre, una misma banda habría perpetrado al menos cuatro hurtos de vehículos mientras los ciudadanos regresaban a sus casas.

El primer caso se registró en la localidad de Puente Aranda, donde una mujer fue atacada dentro de su propio garaje cuando ingresaba su vehículo. Tres hombres vestidos con prendas oscuras y armados la sorprendieron apenas abrió el portón. La víctima, aún con visibles golpes en su rostro, relató al Ojo de la noche los momentos de angustia que vivió:

“Abrí el portón, entré el carro y me cayeron tres tipos. Uno tenía un arma, me golpeó y cuando pedí auxilio me dijo que me callara. Mi hermano salió y también lo encañonaron. En segundos se subieron al carro y se lo llevaron”, contó.



Tras huir por la avenida 68 hacia el norte, los delincuentes continuaron su recorrido delictivo. A la altura del barrio Las Ferias, en Engativá, utilizaron el mismo vehículo para intimidar a una familia que estaba a punto de ingresar a su vivienda. Allí, también bajo amenazas con armas de fuego, golpearon a las víctimas y se llevaron una camioneta Toyota gris.

De acuerdo con los testimonios recopilados y con información preliminar de las autoridades, los mismos tres hombres habrían continuado su ruta delictiva por Puente Aranda, Engativá y Suba, logrando hurtar al menos otros dos vehículos durante la noche. La Policía avanza en la revisión de cámaras de seguridad para identificar y ubicar al grupo delincuencial.

Incendio en Kennedy dejó pérdidas millonarias

En otro hecho ocurrido en la madrugada, los bomberos atendieron un incendio en una vivienda de dos pisos en el sector La Igualdad, en la localidad de Kennedy. Aunque no se registraron personas lesionadas gracias a la rápida evacuación de los ocupantes, las llamas consumieron buena parte de la estructura, generando cuantiosas pérdidas materiales.

Las autoridades investigan las causas del incendio mientras continúan los patrullajes reforzados ante el incremento de robos de vehículos en Bogotá.