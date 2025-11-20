Ni Bosa ni Kennedy, esta es la localidad en donde más roban en Bogotá

A través de un informe especializado, la Secretaría de Seguridad de Bogotá presentó el balance de inseguridad este año en la ciudad y mostró cifras que, lamentablemente, llamaron la atención y generaron preocupación en la ciudadanía para tomar precauciones por partes de las autoridades.

El dato que preocupó fue que, según la información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), se han registrado 100.017 robos en este 2025, un crecimiento del 3 % en comparación al año pasado. Pero una sola localidad mostró la cifra más alta.

Policía de Bogotá Foto: PoNal

Esta es la localidad de Bogotá en donde más roban

Pese que muchos piensan que las localidades ubicadas en el sur de Bogotá son las más “inseguras” de la ciudad, la realidad que mostró la Secretaría de Seguridad fue que la localidad de Suba ha sido la que mayor cifra ha presentado con un total de 9.505 casos en lo que val del 2025, seguida de Engativá (8.915) y Kennedy (8.157).

Además, la localidad lideró los casos de hurtos a residencias con un total de 583 casos con una mayoría de casos presentados en horas de la madrugada. Mientras que, en el caso de Kennedy, fue la de mayor registro en robos a automotores y motocicletas con casos entre los 400 y 500.



Robo a abuela en Suba, Bogotá Foto: captura de video NC

¿Cuál día y hora roban más en Bogotá?

Dicho informe también reveló el día y la hora en que más robos se presentan en la ciudad, que, en este caso, mostró el viernes como la jornada con más casos y denuncias por parte de las personas, sumando a los fines de semana en donde los números mostraron el 44 % de los casos semanales.

Esto sucede, según la Secretaría, se presenta entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, en donde el rango ha sido el más peligroso con casi el 30 % de los casos en toda la ciudad.