Video: carro atropelló a un motociclista y huyó tras pasarse el semáforo en rojo en Bogotá

Fuerte accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada de este martes, 2 de septiembre, entre un carro y un motociclista en donde el conductor huyó el punto pese a embestir al otro tras pasarse un semáforo en rojo rumbo al trabajo.

Fue en el sur de Bogotá en donde se dio este accidente, puntualmente en la avenida Primera de Mayo con calle 22 sur, cerca a la iglesia del 20 de julio. Un video conocido por Noticias Caracol del Ojo de la Noche, mostró el momento exacto en que el conductor se pasó el semáforo en rojo y embistió al motociclista que cruzaba en ese momento.

“Rumbo para el trabajo un vehículo se comió un semáforo en rojo subiendo por la Primera de Mayo, frente al Éxito del 20 de julio, colisionamos los dos. Él dejándome tirado en el piso en el momento del impacto. No se bajó y rápidamente dio reversa, en el momento que intenté mirarle las placas, el vehículo estaba acelerando. Me dio miedo, sentó que el hombre me iba a echar el carro encima”, contó Ronald Bautista, el motociclista que fue arrollado por este carro particular.

Él contó que, por breve momento, pensó que la persona sí lo iba a ayudar, pero vio que encendió el carro y escapó del punto sin medir ni una sola palabra, escapando del sitio, incluso, por una vía distinta en donde se estaba movilizando inicialmente.

“Nosotros por medio de las personas que fueron testigos encontramos la placa. Un Volkswagen negro, camioneta”, añadió.

Por ahora, con esta información en sus manos, las autoridades avanzan para dar con el paradero del responsable de este lamentable hecho, que, por fortuna, solo le causó ciertas heridas al motociclista que se recupera en su casa. Con ayuda vecinos y otras cámaras de seguridad, esperan pronto ubicar al responsable de este accidente de tránsito.