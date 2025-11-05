Video: ladrones rompieron la ventana de un carro para robarlo en pleno trancón de Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad tiene consternados a los habitantes de Bogotá. En un video que se ha difundido rápidamente por redes sociales, se observa el momento exacto en que tres delincuentes rompen la ventana de un vehículo detenido en medio de un trancón sobre la avenida Caracas con diagonal 48 sur, en sentido norte-sur.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, alrededor de las 5:16 p. m.

Las imágenes muestran cómo los sujetos aprovecharon la congestión vehicular para ejecutar el robo sin importar la presencia de otros conductores. Mientras uno de ellos rompía el vidrio lateral de un Chevrolet Spark, otro vigilaba la zona y un tercero actuaba como cómplice, asegurándose de que nadie interviniera.

En cuestión de segundos, el hombre que sostenía una cuchilla logró abrir el vehículo y amedrentó a los ocupantes, mientras sus compañeros observaban los alrededores para garantizar la huida.



Una vez cambió el semáforo, los delincuentes escaparon corriendo entre los carros, dejando tras de sí a las víctimas visiblemente aturdidas. El automóvil logró avanzar unos metros mientras los demás conductores, sorprendidos por la rapidez del asalto, no alcanzaron a reaccionar.

Este es el video

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los ocupantes del vehículo resultaron heridos ni se ha reportado la captura de los responsables. El video, sin embargo, ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han denunciado la creciente sensación de inseguridad en las principales vías de la capital.

Publicidad

Este nuevo caso se suma a una serie de hurtos registrados en sectores afectados por obras y congestiones, especialmente en horas pico. Ciudadanos piden mayor presencia policial en estos corredores, argumentando que los trancones se han convertido en el escenario perfecto para que bandas de ladrones actúen con total impunidad.