Bogotá

Video revela modus operandi de banda de asaltantes que intentan ingresar por la fuerza a edificios

En redes sociales, usuarios compartieron un video en el que se observa a unos delincuentes intentando forzar la puerta de un edificio en Bogotá. Quedó al descubierto su modus operandi.

