Video revela modus operandi de banda de asaltantes que intentan ingresar por la fuerza a edificios

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, entre noviembre y diciembre aumentan los robos a residencias, pues las personas salen de viaje dejando las viviendas solas.

En redes sociales, usuarios compartieron un video en el que se observa a unos asaltantes intentando forzar la puerta de un edificio en la capital del país. Además, quedó al descubierto su modus operandi.

En 2024 ocurrieron alrededor de 155.000 registros de hurto común en Bogotá, según las autoridades en ese año hubo una disminución de 30.000 casos menos que en 2023.

Lo planteado por el Plan de Desarrollo de la actual administración es, que para el 2027, el número de hurtos se ubique en 165.050 casos. Dicha cifra ya fue alcanzada, pero, a pesar de ser una buena noticia, los ciudadanos no se pueden confiar, pues la delincuencia está al acecho.



Video en el que delincuentes fuerzan edificios en Bogotá

La grabación, publicada el domingo 23 de noviembre en X, deja ver cómo un hombre se acerca a lo que parece ser la portería de un edificio residencial en el sector de Marly en Chapinero.



El sujeto comienza a forzar la chapa de la puerta de vidrio con ayuda de una barra metálica que actúa como palanca para lograr abrirla.

Después de unos minutos, y en vista de que el delincuente no ha logrado su cometido, llega un segundo sujeto a apoyarlo. Los asaltantes, vestidos con un saco negro y gorra, emplean una gran fuerza para empujar la puerta, pero esta permanece inmóvil.

Pasado un tiempo, el segundo asaltante desiste y se hace a un lado mientras su compañero continúa intentando, pero luego, también decide rendirse y ambos emprenden su camino por uno de los costados de la calle.

Alerta en los edificios sin seguridad en Bogotá



Este intento de hurto sucedió en el sector de Marly en Chapinero Bogotá pic.twitter.com/nk83BXI4JN — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 23, 2025

Recomendaciones para evitar hurtos a residencias

Desde la Alcaldía de Bogotá entregaron una serie de recomendaciones que los habitantes deben tener en cuenta: