En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Volqueta deja escombros regados en vía pública en Engativá: autoridades buscan al conductor

Volqueta deja escombros regados en vía pública en Engativá: autoridades buscan al conductor

En video, una volqueta de color morado con blanco regó desechos que, al parecer, son escombros, y se dio a la huida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad