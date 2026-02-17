Volqueta deja escombros regados en vía pública en Engativá: autoridades buscan al conductor

Autoridades del distrito están en la búsqueda del conductor de una volqueta de color morado con blanco que dejó botada una gran cantidad de escombros sobre vía pública del barrio Nueva Granada, en la localidad de Engativá, en Bogotá. En videos difundidos en redes sociales, grabados por transeúntes, se ve cómo el conductor abre la compuerta de carga de su volqueta y riega los residuos, que, como se ve en el video, no son pocos.

El conductor de la volqueta, subido además en el andén, al notar que lo están grabando, sin pena alguna comienza la huida mientras la compuerta y el compartimiento de carga están reacomodándose. Según uno de los transeúntes que grabó el video, la placa del vehículo de carga pesada es SMB968 y es una volqueta de marca Kenworth.

Entre tanto, cabe recordar que el distrito está en la búsqueda de las personas que sean identificadas arrojando basuras en lugares no autorizados, lo que puede generar un riesgo para la salud ambiental de la ciudad. Así mismo, como lo mencionó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la ciudad llegarán 35 camiones compactadores nuevos para ampliar la cobertura de recolección.



Así las cosas, al ser identificado este sujeto, conductor de la volqueta, tendrá que enfrentar una multa de 933.816 pesos, según lo estimado por la Secretaría de Seguridad y la UAESP. Entre tanto, si este camión fue contratado para transportar los escombros, los contratantes deberán pagar una multa tipo 3 de 379.600 pesos.