Abatieron a joven en persecución de la Policía por robo de una moto en Atlántico

Sabanalarga y Juan de Acosta fueron escenario de hechos violentos en las últimas horas en el Atlántico, debido a un caso de robo y a un ataque sicarial que al final cobraron las vidas de dos hombres.

Una de las víctimas es un joven de 18 años, identificado como Sebastián Coronado Rivas, a quien la Policía abatió en medio de una balacera que se registró en el municipio de Sabanalarga, la noche de este miércoles.

Blu Radio conoció que agentes de la Policía fueron alertados sobre el robo de una motocicleta en el municipio de Baranoa y que desde allí los señalados delincuentes habían huido con el vehículo por la vía La Cordialidad hacia el sur del departamento. Así el operativo de búsqueda se extendió hasta la entrada del municipio de Sabanalarga, donde los uniformados se toparon con los señalados asaltantes, quienes se movilizaban en la moto robada.

En medio de la intervención de los policías se registró el intercambio de disparos en el que fue abatido el joven como uno de los presuntos delincuentes, al tiempo que aprehendieron a un menor de edad que fue señalado como su cómplice. Además, se dio la recuperación del vehículo robado y la incautación de un arma de fuego con el que los señalados delincuentes cometieron el robo y se enfrentaron a las patrullas.

El otro hecho de sangre tuvo lugar en el municipio costero de Juan de Acosta, donde a tiros asesinaron a un hombre identificado como Richard Ariza, cuando se encontraba en la terraza de su vivienda en el corregimiento de Santa Verónica, donde dos delincuentes llegaron en motocicleta y el parrillero sacó un arma y le disparó a la víctima.

Tras el atentado, el señalado pistolero resultó herido cuando intentaba escapar. En ese momento fue capturado por la Policía del Atlántico que intentó llevarlo a la estación del municipio, pero las autoridades debieron trasladarlo a otro lugar, pues una turba amenazó con prenderle fuego a la sede de la Policía para atacar al capturado.

Publicidad

Debido a toda la alteración de orden público que hubo en Juan de Acosta, la Policía reforzó la seguridad, al tiempo que investiga lo ocurrido para dar con los móviles del crimen.