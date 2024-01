Abuelita murió luego de salvar a sus tres nietas en un incendio en Carmen de Bolívar

Una evidente muestra de amor familiar se registró en el municipio de Carmen de Bolívar cuando una abuelita no le importó la fuerza de las llamas que quemaban el hogar en el que vivía para salvar la vida de sus tres nietas.

Esta mujer tenía 87 años y sacó todas sus fuerzas para impedir que las llamas le arrebataran la vida a sus nietas, sin importar las quemaduras que sufrió en el suceso ni la dificultad del humo para encontrar a las niñas.

La valiente abuelita fue identificada como Martina del Socorro Martínez, quien será recordada por su valentía y amor que tenía a su familia.

Lamentablemente, por la gravedad de las quemaduras en su piel, la abuelita perdió su vida después de estar hospitalizada en un centro asistencial del Bolívar.

Así recordarán a abuelita que salvó a sus nietas

Los vecinos del sector expresaron en Noticias Caracol que "era muy buena" con las personas que la rodeaban, tanto con sus familiares como con sus conocidos del barrio.

Dio un ejemplo. Hizo un sacrificio para poner a salvo a lo que le pertenecía, a la familia dijo Jairo Alfonso Hernández, uno de los hijos de Martina.

Asimismo, su familia reiteró que durante sus casi 90 años de vida demostró en repetidas oportunidades el amor por su familia por los diferentes sacrificios que tuvo que realizar para darles lo mejor diariamente.

"Ella daba todo por sus hijos, nietos, bisnietos y por su casa. A mí no me extrañó cuando me dijeron que ella se metió. Obviamente en la desesperación ella quería salvar su casa, que no se quemara", relató Astrid Rivera, nieta de la valiente abuelita.

Entierro de la Martina del Socorro

Decenas de personas acompañaron las honras fúnebres de la adulta mayor hasta el cementerio central del municipio, donde realizaron una ceremonia religiosa para darle el último adiós.

"Er una señora muy humilde, muy amigable, con todo el mundo era igual. No todos son capaces de salvar la vida de otra persona y ella lo hizo", reconoció Angélica Martínez, una de las vecinas de Martina.