Adolescente murió ahogado mientras se daba un baño de mar en Puerto Colombia

En tragedia terminó el paseo de un grupo de amigos que viajó hasta el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, a disfrutar de un baño de mar el pasado fin de semana, siendo que uno de ellos murió tras ser arrastrado por una corriente.

La víctima fue identificada como José Daniel Pinto Cáceres, de 16 años, quien residía en el barrio San Felipe, en el suroccidente de Barranquilla. Desde allí salió con sus amigos rumbo al sector de Playa Pescadores para pasar el lunes festivo, pero a eso de las 2 de la tarde sus acompañantes le perdieron el rastro en el mar.

Las autoridades informaron que el adolescente estaba con “un grupo de jóvenes en aparente estado de alicoramiento” y que “en varias ocasiones se les llamó la atención para que se alejaran de los espolones”, pero hicieron caso omiso hasta que José Daniel desapareció en el agua y tuvo que intervenir el cuerpo de salvavidas en su rescate.

"La comunidad avisó a los salvavidas sobre la emergencia que se presentó y se activó el plan de rescate, se logró sacar al muchacho, se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado al hospital de Puerto Colombia", contó Leonardo Vargas, jefe de la oficina de gestión de riesgo del municipio de Puerto Colombia.



"Efectivamente, cuando llega al hospital ya no tenía signos vitales, por lo que se abrió una investigación para saber cuáles fueron las causas de la muerte, si fue por inmersión o si fue por otras circunstancias diferentes. Se está a la espera de los resultados de las diferentes valoraciones médicas para determinar la causa de la muerte", agregó el funcionario.

Con este caso ya son siete las personas que han muerto ahogadas este año mientras se daban un baño de mar en Puerto Colombia, por lo que las autoridades insisten el llamado a los bañistas a atender las recomendaciones de los organismos de socorro, mantenerse alejados de la zona de espolones y respetar los horarios habilitados para playa: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.