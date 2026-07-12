Plan Blindaje en Puerto Colombia: 250 uniformados protegen el municipio

El refuerzo de más de 250 miembros de la fuerza pública en Puerto Colombia, Atlántico, fue una de las conclusiones a las que se llegó al término del consejo de seguridad extraordinario que se realizó en ese municipio y en el que participaron autoridades departamentales y municipales, así como el Ejército y la Policía. La decisión se tomó después de conocerse un panfleto amenazante en el que le exigían a los comerciantes y sector turístico no abrir sus puertas este puente festivo.

Además de aumentar la presencia de las fuerzas militares y de policía, las autoridades ofrecieron una recompensa de 40 millones de pesos por información que permita la captura de las personas que están divulgando panfletos amenazantes contra los comerciantes en el municipio.

El alcalde Plinio Cedeño Gómez y el secretario del interior del departamento del Atlántico, José Antonio Luque, hicieron el anuncio en la reunión donde también participaron comerciantes y miembros de juntas de acción comunal de uno de los balnearios más visitados en el Caribe colombiano.

Saúl Leiva, secretario de Seguridad y Convivencia de Puerto Colombia, destacó que lo más importante del consejo de seguridad es que se definió un plan robusto de blindaje para el municipio que garantiza la tranquilidad de habitantes y turistas.



“Se estableció un plan que hemos denominado ‘Blindaje zonal del municipio de Puerto Colombia’, que estará integrado por más de 250 miembros de la fuerza pública entre Policía, Ejército y personal del Gaula Caribe. Aparte tendremos la presencia permanente del Batallón de Policía Militar número 2 de la ciudad de Barranquilla, fortaleciendo el acompañamiento a todo el gremio comercial y de turismo, así como al resto de los habitantes y visitantes. También se vienen implementando patrullas mixtas con el Ejército y la Policía desde la noche del viernes”.

Agregó el funcionario que el pasado sábado, bien temprano el alcalde Plinio Cedeño y el secretario del interior del departamento del Atlántico, José Antonio Luque, visitaron los establecimientos comerciales para brindarles acompañamiento y estar con ellos en la apertura de sus negocios.

Igualmente, integrantes del Grupo Gaula de la Policía recorrieron establecimientos comerciales, zonas residenciales, playas, sectores turísticos y espacios de alta afluencia de personas, donde entregaron recomendaciones para identificar las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes, entre ellas la extorsión telefónica, el falso servicio, la suplantación de identidad y el falso familiar.

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En lo que se refiere a los panfletos que amenazaban a los comerciantes y en los que les exigían a los comerciantes y al sector turístico no abrir sus puertas en este puente festivo, Leiva fue enfático en decir que las autoridades de inteligencia lograron establecer algunas inconsistencias en su contenido, que les permiten inferir que no es del grupo delincuencial que lo firma, conocido como ‘La nueva generación el freseo’, ya que ese actor criminal no ha tenido injerencia en el territorio.

Las autoridades informaron que a partir del 21 de julio también entrará en funcionamiento una red de apoyo integrada por comerciantes y ciudadanía en general a los que se les dotará de equipos Avantel para tener comunicación directa con la Policía e informar cualquier situación anómala.