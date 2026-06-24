Dos muertos y un herido deja atentado en Puerto Colombia, Atlántico: dos víctimas son menores

A tiros fueron atacados tres jóvenes que se encontraban departiendo en una esquina del barrio Pradomar, en Puerto Colombia, donde desconocidos en moto pasaron haciendo disparos y los impactaron en repetidas ocasiones, mientras la mayoría de la población estaba concentrada en el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial.

En el lugar cayó muerto Jairo Rafael Díaz Corro, conocido como alias ‘Corozo’ y quien en marzo pasado había aparecido en un panfleto amenazante de la banda delincuencial ‘Los Costeños’, por lo que no se descarta que el atentado estuviese dirigido a este hombre. Esta víctima, de 29 años, registra una anotación judicial por el delito de hurto en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

El ataque armado también cobró la vida de un adolescente, de 16 años, al que conocían como alias ‘Papelito’. Este menor alcanzó a ser trasladado al hospital de Puerto Colombia, pero allí se produjo su muerte por la gravedad de las heridas.

A su vez quedó herido un adolescente, de 17 años, que también fue alcanzado por los tiros.



Las informaciones preliminares de las autoridades dan cuenta de que las víctimas se dedicaban presuntamente al expendio de estupefacientes en el municipio de Puerto Colombia.

Del mismo modo, este caso se produjo un día después del asesinato de otro adolescente, de 17 años, en Malambo, donde la víctima, informaron las autoridades, al parecer también era instrumentalizada por la banda ‘Los Costeños’ para la comisión de sicariatos. El menor registraba dos anotaciones judiciales por porte de armas.